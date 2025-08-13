Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, acuzaţi de internauţi că îşi editează excesiv pozele. Comentariile negative au venit rapid: „El nu mai are mâna stângă, s-a dus spre dreapta”

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 12:58
de Vieriu Ionut

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, acuzaţi de internauţi că îşi editează excesiv pozele. Comentariile negative au venit rapid:
O poză a cuplului Pelinel-Borcea stârnește controverse aprinse în mediul online Sursă foto: Facebook

În era digitală, vacanțele de vis ale celebrităților nu mai sunt simple momente de relaxare, ci devin instantaneu subiecte de dezbatere publică. O simplă fotografie, menită să imortalizeze o clipă de fericire, poate atrage o atenție nedorită, mai ales atunci când detaliile vizuale ridică semne de întrebare. Acesta este și cazul unei imagini recente cuplului format din Valentina Pelinel și Cristi Borcea, care a stârnit o furtună de comentarii negative pe internet, punând sub semnul întrebării autenticitatea postărilor de pe rețelele de socializare.

O imagine idilică sub lupa ascuțită a internauților

Fotografia a fost realizată într-un decor spectaculos, pe un iaht, cu un fundal marin de un albastru intens și formațiuni stâncoase impresionante care se ridică falnic din apă. Valentina Pelinel, îmbrăcată într-un costum de baie de culoare galbenă, și Cristi Borcea, având o pereche de pantaloni scurți cu dungi, pozează împreună, sprijiniți de balustrada ambarcațiunii. Scena, menită să fie un simbol al unei vacanțe de lux perfecte, a fost analizată cu atenție de internauți, care au identificat rapid o serie de nereguli.

În loc de aprecieri pentru peisaj sau pentru momentul de tandrețe, postarea a fost inundată de comentarii critice. Fanii au acuzat rapid cuplul că ar fi apelat la o editare excesivă a imaginii, iar rezultatul final ar fi unul mai degrabă amator, decât profesionist. Criticile au vizat nu doar calitatea prelucrării digitale, ci și aspectul fizic al celor doi, supus, se pare, unor ajustări nerealiste.

Comentariile care au alimentat controversele

Valul de comentarii negative a scos în evidență, cu umor și ironie, anumite aspecte din fotografie care par să fi fost afectate de procesul de editare. Unul dintre cele mai notabile detalii a fost cel legat de mâna lui Cristi Borcea. Un internaut a sesizat lipsa acesteia, exclamând:

„El nu mai are mâna stângă, s-a dus spre dreapta”.

Un altul a continuat pe aceeași linie, ironizând vizibil distorsionarea corporală:

„Mototolul ăla nu are mâini”.

Aspectul fizic al lui Cristi Borcea a fost un alt punct sensibil. O persoană a remarcat că editarea ar fi vizat și zona abdominală, comentând că acesta „și a supt prea tare burta”. Aceste observații, deși formulate într-un mod direct și ironic, subliniază frustrarea publicului față de tendința de a prezenta o imagine perfectă, dar nerealistă.

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea

Critici și ironii la adresa imaginii cuplului

Criticile nu s-au oprit doar la aspectul fizic al domnului Borcea. Valentina Pelinel a fost și ea ținta unor remarci tăioase, un comentariu afirmând că „tu ești tunată toată”, sugerând că și imaginea ei ar fi fost intens prelucrată pentru a corespunde unor standarde de frumusețe idealizate.

Poate cel mai acid comentariu a fost cel care a făcut o referire ironic-sarcastică la un spațiu public de renume din Capitală:

„Muzeul Antipa chiar nu observa exponatele????”

Comentariul direct „ai editat pozele tare prost” a rezumat sentimentul general al internauților, care au considerat că efortul de a prezenta o imagine impecabilă s-a soldat cu un eșec vizibil.

