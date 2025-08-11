Valea Jiului, în pragul unei crize energetice majore. Pierderi prognozate de peste 420 de milioane de lei

O situație financiară alarmantă se conturează la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), operatorul minelor de huilă și al termocentralei Paroșeni. Conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat recent de Guvern, compania controlată integral de Ministerul Energiei anticipează o agravare considerabilă a pierderilor în acest an, prevăzând un minus net de 420,7 milioane de lei, o sumă de 2,6 ori mai mare decât pierderea înregistrată în 2024, de 160,4 milioane de lei. Această estimare vine pe fondul unei scăderi dramatice a veniturilor și a unei creșteri neașteptate a cheltuielilor.

Cheltuieli în creștere și venituri în scădere drastică

Datele oficiale arată o divergență alarmantă între veniturile și cheltuielile Complexului Energetic Valea Jiului. În timp ce veniturile totale sunt proiectate să scadă cu peste 34% față de 2024, de la 558,5 milioane la 367,8 milioane de lei (din care peste 186 de milioane de lei sunt subvenții de stat), cheltuielile sunt estimate să crească cu aproape 11%, ajungând de la 710,9 milioane la 788,5 milioane de lei. Această discrepanță este accentuată și de faptul că, în ciuda situației financiare precare, numărul mediu de angajați este așteptat să crească de la 2.075 la 2.347 de persoane, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 11.567 de lei.

Pierderea brută înregistrată în 2024 a fost de 152,3 milioane de lei. S-a aflat ulterior că cea mai mare parte a acestei pierderi, de 114,4 milioane de lei, a provenit din provizioane necesare pentru un litigiu cu Administrația Fondului de Mediu (AFM). Acest litigiu este cauzat de penalitățile imputate companiei pentru neîndeplinirea obligației de a achiziționa certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) pentru energia produsă la termocentrala Paroșeni în 2023. O altă sumă considerabilă, de aproape 34 de milioane de lei, este reprezentată de datoriile pretinse de ANAF, de asemenea aflate în litigiu.

Guvernul intervine cu un ajutor de stat masiv pentru închiderea minelor

În contextul acestor provocări financiare, Guvernul a aprobat un ajutor de stat pentru CEVJ. Prin Ordonanța de Urgență nr. 13/2025, se prevede acordarea unui grant de 606,782 de milioane de lei pentru a finanța lucrările de închidere și punere în siguranță a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Aceste fonduri sunt esențiale pentru a acoperi diverse costuri asociate procesului de restructurare.

Ajutorul de stat va fi distribuit pentru mai multe categorii de cheltuieli. O sumă de 7,821 de milioane de lei va fi folosită pentru plățile compensatorii acordate angajaților care își pierd locul de muncă. Pentru reconversia profesională a acestora, a fost alocată o sumă de 208.000 de lei. Cele mai mari cheltuieli vizează lucrările de siguranță în subteran, pentru care sunt alocate 514,021 de milioane de lei. De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru reabilitarea fostelor exploatări miniere (46,905 milioane de lei) și pentru recultivarea solurilor de suprafață (37,827 milioane de lei).

Solicitare de fonduri pentru finanțarea tranșei din 2025

Pentru a compensa insuficiența fondurilor bugetare naționale, Ministerul Energiei a cerut Guvernului 270 de milioane de lei. Această sumă ar urma să fie alocată din încasările pe care România le obține anul acesta din vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate gratuit de Uniunea Europeană. Acești bani sunt necesari pentru a plăti tranșa pe 2025 a ajutorului de stat, asigurând astfel continuitatea finanțării proiectului de restructurare și închidere a minelor din Valea Jiului, o regiune cu o istorie profund legată de industria minieră, dar care se confruntă cu o criză sistemică.