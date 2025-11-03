Văduva lui Helmut Duckadam nu vrea să facă parastas la un an de la moartea regretatului sportiv. ”Mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el”

Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025
de Daoud Andra

A trecut aproape un an de la dispariția legendarului portar Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla, însă durerea pierderii sale continuă să apese greu asupra familiei. Soția lui, Alexandra Duckadam, trăiește cu discreție suferința și vorbește rar despre omul care i-a fost sprijin, partener și suflet pereche.

Ce spune văduva lui Duckadam, la un an de la moartea acestuia

Helmut Duckadam s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de doar 65 de ani, după o viață dedicată sportului și familiei. Vestea morții sale a provocat o undă de tristețe în întreaga țară, atât printre foștii colegi și suporteri, cât și în rândul românilor care îl admirau pentru performanța unică din 1986, când a apărat patru penalty-uri consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni.

Pentru soția sa, timpul nu a șters suferința. Într-un interviu acordat recent, Alexandra Duckadam a vorbit cu sinceritate despre lupta zilnică de a merge mai departe fără omul pe care l-a iubit.

„A fost un an cumplit, un an foarte greu și, în continuare, mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el. După anii petrecuți împreună, categoric, a fost altfel, iar acum efectiv trebuie să învăț să trăiesc fără el. Din păcate, moartea nu ne oferă alternative, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să mergem mai departe”, a mărturisit ea.

Femeia a mai povestit că îl visează des și că simte mereu prezența soțului său, însă nu dorește să organizeze parastasul tradițional de un an.

„Nu o să facem nimic. Cel mai probabil nu vom face nimic (n.r. – parastas de un an). Le am eu pe ale mele, eu cu mine. O să fim doar noi, familia”, a spus aceasta, potrivit Spynews.ro.

Două pierderi în decursul unui an

Alexandra Duckadam a ales să-și trăiască durerea în tăcere, departe de ochii publicului, într-un mod simplu și profund personal. În ciuda discreției sale, mesajele de susținere continuă să curgă din partea celor care l-au admirat pe Helmut Duckadam.

Ca și cum pierderea soțului nu ar fi fost de ajuns, viața i-a mai adus o lovitură grea. La doar două luni după moartea lui Helmut, Alexandra și-a pierdut și tatăl. A anunțat vestea tristă pe rețelele de socializare, postând un mesaj emoționant: „Offf, tăticul meu iubit! Dumnezeu să te primească în Împărăția Sa!”

Helmut Duckadam a fost internat și operat pe cord la Spitalul Universitar din București, cu doar trei luni înainte de moartea sa. Medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-l salva, însă inima celui care a dus România pe culmile gloriei s-a oprit pe 2 decembrie 2024.

Pentru Alexandra Duckadam, viața merge mai departe, dar cu o absență care nu va putea fi niciodată suplinită: „Mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el”, a mai spus ea.

