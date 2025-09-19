Utilizatorii de iPhone nu mai fac diferența între generații: un studiu arată oboseala față de upgrade-urile anuale

Un nou studiu realizat de platforma britanică Compare and Recycle arată că interesul pentru cele mai recente modele iPhone a scăzut semnificativ, semn că publicul a ajuns la o formă de „oboseală iPhone”. Cercetarea a fost efectuată chiar înainte de lansarea iPhone 17 și a noului iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, și scoate la iveală o realitate clară: majoritatea utilizatorilor nu se mai grăbesc să își schimbe telefonul.

Generațiile recente, aproape imposibil de deosebit

Potrivit datelor colectate, două treimi dintre utilizatorii de iPhone nu pot distinge între modelele lansate în ultimii cinci ani, până la iPhone 16. În ciuda prezentărilor spectaculoase de la evenimentele Apple din fiecare toamnă, designul și funcțiile telefoanelor au evoluat prea puțin pentru ca diferențele să fie evidente. Doar 2% dintre respondenți au spus că fac upgrade anual, în timp ce majoritatea așteaptă trei ani sau mai mult înainte de a cumpăra un nou dispozitiv.

Un procent de 34% dintre participanți schimbă iPhone-ul după trei ani, 23% după patru ani și alți 23% își păstrează telefonul peste cinci ani. Doar 18% își înlocuiesc dispozitivul la doi ani, în timp ce minoritatea care cumpără un model nou în fiecare an rămâne aproape irelevantă statistic.

Motivele reale din spatele schimbării telefonului

Decizia de upgrade nu mai este dictată de dorința de a avea cel mai nou model, ci de necesitate. O treime dintre utilizatori au spus că și-au schimbat telefonul pentru că simțeau că funcționează mai lent – o problemă pentru care Apple a fost amendată în trecut, fiind acuzată că ar fi încetinit intenționat modelele mai vechi. Alți 21% au făcut pasul doar după ce dispozitivul s-a deteriorat, iar doar 9% au declarat că au vrut cel mai recent model. Doar 7% au spus că au fost atrași de funcții noi.

Aceste cifre arată că upgrade-urile anuale, cândva un obicei aproape de ritual pentru fanii Apple, au devenit rare. Tot mai mulți utilizatori păstrează telefonul atâta timp cât funcționează bine, o schimbare de comportament care aduce avantaje atât pentru mediu, cât și pentru bugetele personale. „Oamenii nu mai simt presiunea de a ține pasul cu cea mai nouă tehnologie și aleg să înlocuiască dispozitivul doar când este necesar”, a explicat Antonia Hristov, director de marketing la Compare and Recycle.

Devalorizarea rapidă a modelelor și impactul asupra pieței

Studiul subliniază și o realitate financiară importantă: iPhone-urile pierd aproape jumătate din valoare în primul an de la lansare. Seria iPhone 16, de exemplu, s-a depreciat cu aproximativ 45% în primele 12 luni, echivalentul a aproape 3.000 de lei. Modelul cu cea mai mare scădere, iPhone 16 Pro de 1 TB, a pierdut 51% din valoare, adică aproximativ 374 de lei pe lună.

Experții recomandă ca utilizatorii care intenționează să își vândă telefonul să o facă înainte ca Apple să anunțe oficial noile modele, pentru a evita scăderile bruște de preț. Interesant este că modelele Pro își păstrează valoarea ceva mai bine, pierzând în medie 41% în primul an, ceea ce le face mai atractive pentru cei care plănuiesc un viitor upgrade.

Această tendință pune Apple într-o situație inedită. Deși compania continuă să lanseze noi versiuni cu design rafinat și funcții precum sistemul de „call screening” sau interfața „Liquid Glass”, publicul nu mai percepe aceste îmbunătățiri ca fiind esențiale. Clienții își prioritizează nevoile reale, nu dorința de a avea ultimul model, ceea ce ar putea influența strategia de marketing și de vânzări a gigantului american.

Schimbarea de comportament a consumatorilor arată că piața smartphone-urilor a atins un punct de maturitate. Pentru utilizatori, un iPhone rămâne un produs de calitate, dar nu mai este un simbol de statut care necesită înnoire constantă. Această „oboseală iPhone” ar putea determina Apple să regândească modul în care diferențiază generațiile viitoare, pentru a recâștiga interesul celor care, până nu demult, așteptau cu nerăbdare fiecare lansare anuală.