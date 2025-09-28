Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 15:24
de Vieriu Ionut

Unul din cei mai cunoscuţi vloggeri din Anglia a făcut un video cu cei mai bogaţi rromi din România. „Suficient aur cât să scufunzi un vapor”

Unul din cei mai cunoscuţi vloggeri din Anglia a făcut un video cu cei mai bogaţi rromi din România.
Un vlogger britanic, uimit de luxul romilor din România

Călătoriile prin lume dezvăluie povești inedite, culturi diferite și experiențe greu de uitat. Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Marea Britanie, recunoscut pentru materialele sale prin care explorează viețile oamenilor din diverse colțuri ale globului, a ajuns recent în România, unde a decis să descopere comunitatea romilor și modul lor de viață.

Lux și ospitalitate surprinzătoare

Ajutat de un ghid local, vloggerul britanic a pășit în casele unor familii de romi și a fost imediat surprins de ospitalitatea lor, dar și de opulența pe care a găsit-o. „Suficient aur cât să scufunzi un vapor” – așa a descris el cantitatea de bijuterii și decorațiuni strălucitoare pe care le-a observat în fiecare cameră.

Nu doar aurul era nelipsit, ci și mașinile de lux, parcate în curțile generoase. Autoturisme de sute de mii de euro se îmbinau perfect cu decorurile somptuoase din locuințe, oferind o imagine pe care britanicul a mărturisit că nu o va uita prea curând.

Tradiții, mâncare și experiențe autentice

Pe parcursul vizitei, vloggerul a avut ocazia să experimenteze și tradițiile romilor. A gustat preparatele tradiționale și a participat la momente de sărbătoare, fiind impresionat de atmosfera plină de energie și de felul în care gazdele i-au împărtășit bucăți din cultura lor.

„Per total m-am simțit foarte bine”, a recunoscut el, menționând că ospitalitatea a fost una dintre trăsăturile care l-au cucerit imediat.

Episodul neplăcut care a schimbat tonul vizitei

Totuși, experiența nu a fost lipsită de momente mai puțin plăcute. La un moment dat, unul dintre romi l-a întrebat dacă vrea să asiste la un dans tradițional. Entuziasmat, vloggerul a acceptat, însă pentru acest privilegiu i s-a cerut o sumă de bani. Inițial, a plătit 200 de euro fără să vadă nimic anormal în acest lucru.

Surprizele nu s-au oprit aici. După câteva ore de petrecere, prețul a crescut la 300 de euro. Britanicul nu a refuzat, fiind chiar condus la un bancomat pentru a scoate banii necesari. Dansul pe care l-a așteptat s-a dovedit însă foarte scurt – doar cinci minute. „Faceți cu această informație ce vreți”, a spus el, subliniind că, deși experiența a fost una unică, a simțit nevoia să menționeze și acest detaliu.

De unde provin banii romilor?

Curios să afle mai multe despre sursele de venit ale comunității, vloggerul britanic a întrebat de unde vine toată această bogăție. Răspunsurile nu au fost însă foarte clare. Unii au menționat că o mare parte a averii este moștenită, în timp ce alții au afirmat că banii provin din vânzarea de alcool.

„Am avut mai multe întrebări despre venituri, dar răspunsurile nu au fost clare. A fost interesant și o experiență unică, una pe care nu o să o uit”, a încheiat vloggerul materialul său.

O experiență de neuitat

Cu bune și cu rele, călătoria prin lumea romilor din România a rămas pentru vloggerul britanic o aventură aparte. Îmbinând ospitalitatea cu luxul, dar și cu situații mai puțin confortabile, experiența i-a oferit o imagine complexă asupra unei comunități despre care a mărturisit că este „cu adevărat unică”.

