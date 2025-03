Universul s-a extins de un trilion de trilioane de ori aproape instantaneu după Big Bang, iar o nouă misiune tocmai a fost lansată pentru a afla cum

NASA a lansat o nouă misiune ambițioasă menită să dezlege unul dintre cele mai mari mistere ale Universului: cum a reușit cosmosul să se extindă de un trilion de trilioane de ori aproape instantaneu după Big Bang. Telescopul spațial SPHEREx și sateliții PUNCH au decolat împreună marți noapte, la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9, din baza Vandenberg Space Force din California, scrie CNN.

Un salt uriaș pentru cosmologie

Telescopul SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) a fost conceput pentru a explora istoria Universului, studiind în detaliu distribuția galaxiilor și originile elementelor fundamentale necesare vieții. Odată ajuns pe orbită, va analiza peste 450 de milioane de galaxii și va cartografia întregul cer în 102 culori diferite de lumină infraroșie, oferind oamenilor de știință o perspectivă fără precedent asupra formării cosmosului.

Unul dintre principalele obiective ale SPHEREx este să înțeleagă procesul de inflație cosmică, fenomenul prin care Universul s-a extins brusc imediat după Big Bang. Această expansiune inițială este considerată esențială pentru distribuția materiei și a energiei în cosmos, iar datele colectate de telescop ar putea oferi indicii cruciale despre natura acestui proces.

„Ori de câte ori privim cerul într-un mod nou, putem descoperi lucruri extraordinare,” a declarat Jamie Bock, investigator principal al misiunii SPHEREx.

PUNCH – de la Big Bang la activitatea solară

Misiunea PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) va studia modul în care Soarele influențează sistemul nostru solar. Format din patru sateliți mici, PUNCH va monitoriza atmosfera exterioară a Soarelui (coroana solară) și vântul solar – particulele încărcate care sunt emise constant de steaua noastră.

Lansarea simultană a celor două misiuni a fost o decizie strategică, reducând costurile și maximizând eficiența științifică. Deși SPHEREx și PUNCH au obiective diferite, ambele sunt poziționate pe o orbită sincronică solară, ceea ce le permite să-și mențină orientarea față de Soare pe tot parcursul anului.

„Aceste misiuni acoperă întreaga gamă de cercetare pe care NASA o desfășoară zilnic,” a spus Mark Clampin, administrator adjunct al NASA. „SPHEREx va examina structura Universului, în timp ce PUNCH va analiza detaliat Soarele și impactul său asupra sistemului solar.”

O colaborare cu telescopul James Webb

SPHEREx va funcționa ca un partener al telescopului James Webb, cel mai avansat observator spațial al momentului. În timp ce Webb este un telescop țintit, capabil să studieze în detaliu regiuni restrânse ale spațiului, SPHEREx va realiza o hartă extinsă a cosmosului. Astfel, datele colectate de SPHEREx pot ghida Webb spre ținte precise pentru observații detaliate.

De asemenea, SPHEREx va analiza regiunile de formare a stelelor și planetelor, căutând compuși esențiali pentru viață, precum apa și dioxidul de carbon, în nori moleculari îndepărtați. Aceste informații ar putea dezvălui mai multe despre originea apei pe Pământ și despre condițiile necesare pentru apariția vieții pe alte planete.

Ce urmează?

Pe parcursul următorilor doi ani, SPHEREx va colecta date esențiale pentru înțelegerea evoluției Universului, iar PUNCH va contribui la prognoza fenomenelor solare extreme care pot afecta rețelele electrice și comunicațiile pe Pământ.

Această dublă lansare reprezintă un pas important în explorarea cosmică și aduce oamenii de știință mai aproape de răspunsurile la unele dintre cele mai mari întrebări ale fizicii moderne. Cu fiecare nouă descoperire, înțelegerea noastră despre Univers se extinde, la fel cum a făcut-o cosmosul însuși în primele momente după Big Bang.