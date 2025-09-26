Uniunea Europeană introduce înregistrarea obligatorie a amprentelor și fețelor pentru vizitatori

Începând din această toamnă, călătorii din afara Uniunii Europene vor trece printr-o schimbare majoră la intrarea în spațiul Schengen. Noul sistem european de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES) va impune înregistrarea amprentelor și a imaginilor faciale pentru toți vizitatorii pe termen scurt, o măsură menită să întărească securitatea și să eficientizeze controalele de frontieră. Măsura vizează inclusiv cetățeni britanici și americani care călătoresc în cele 29 de state Schengen.

EES va fi implementat treptat între 12 octombrie 2025 și 10 aprilie 2026, acoperind călătoriile de scurtă durată ale cetățenilor non-UE. Spațiul Schengen cuprinde toate statele membre UE, cu excepția Ciprului și Irlandei, dar include țări asociate precum Islanda, Norvegia și Elveția. Concret, fiecare persoană cu vârsta de peste 11 ani va trebui să își înregistreze pașaportul, amprentele și fotografia facială la sosirea la o frontieră Schengen.

Datele colectate – nume, data nașterii, locul și momentul fiecărei intrări și ieșiri, precum și eventuale refuzuri – vor fi stocate într-o bază de date biometrică administrată de agenția europeană eu-LISA, cu sediul la Tallinn, Estonia. În mod standard, informațiile vor fi păstrate trei ani, însă dacă nu se înregistrează o ieșire, termenul se poate extinde la cinci ani de la expirarea șederii autorizate. Odată înregistrat, călătorul va putea trece granițele Schengen prezentând doar amprenta sau scanarea facială, eliminând astfel necesitatea ștampilelor clasice de pașaport.

Uniunea Europeană susține că acest proces va reduce timpul de așteptare, va spori securitatea și va permite o aplicare mai strictă a regulii care limitează șederea la maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile pentru vizitatorii non-UE. Cu toate acestea, grupuri pentru drepturile digitale, precum European Digital Rights, avertizează de ani buni că nivelul de colectare a datelor este excesiv și ridică probleme de confidențialitate.

Impactul asupra călătoriilor din marea britanie și statele unite

Deși majoritatea vizitatorilor vor fi înregistrați direct la frontierele Schengen, Marea Britanie reprezintă un caz special. Controalele europene sunt amplasate deja pe teritoriul britanic, la portul Dover pentru feriboturi, la Folkestone pentru trenurile Eurotunnel și la gara londoneză St Pancras pentru trenurile Eurostar.

Guvernul britanic a alocat câte 3,5 milioane de lire pentru Portul Dover, Eurotunnel și Eurostar, cu scopul de a instala chioșcuri automate și infrastructura necesară. Eurostar a montat 49 de astfel de chioșcuri în St Pancras și estimează că procesul de înregistrare va dura aproximativ două minute. Inițial, vor fi invitați să folosească sistemul călătorii cu bilete premium și membrii cluburilor, urmând ca în ianuarie 2026 să fie extins la toți pasagerii.

Eurotunnel a investit aproximativ 80 de milioane de lire în tehnologie și personal suplimentar – 120 de angajați – pentru a sprijini utilizarea sistemului. Din octombrie, EES va fi aplicat pentru autocare și camioane, urmând ca, până la finalul anului, să fie disponibil și pentru autoturisme, cu spații dedicate unde șoferii își pot înregistra datele.

Ce urmează după implementarea EES

După finalizarea implementării sistemului biometric, Uniunea Europeană va introduce, în ultimul trimestru din 2026, și un permis de călătorie separat: European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). Acest permis va funcționa ca o scutire de viză pentru majoritatea cetățenilor din țări exceptate de la viză, inclusiv Australia, Canada, SUA și Regatul Unit, având un cost de 20 de euro și o valabilitate de trei ani.

Combinarea celor două măsuri – EES și ETIAS – marchează o schimbare profundă a modului în care se realizează controlul la frontierele europene. Pentru vizitatori, aceasta înseamnă mai multă tehnologie și mai puțină hârtie, dar și o supraveghere mai strictă. Uniunea Europeană promite că datele vor fi protejate și utilizate exclusiv pentru securitate și managementul fluxurilor de călători, însă dezbaterile privind confidențialitatea și drepturile individuale vor continua.

Într-un context global în care mobilitatea și securitatea trebuie echilibrate, noul sistem ar putea deveni un model pentru alte regiuni, dar rămâne de văzut cum se vor adapta călătorii și cum vor fi gestionate posibilele probleme tehnice sau de protecție a datelor în anii următori.