Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
10 oct. 2025 | 09:22
de Vieriu Ionut

Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde

Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Cum afli când te poți pensiona?

În 2025, românii care se întreabă „când mă pot pensiona?” au la îndemână un instrument oficial și eficient: pagina Vârstă pensionare de pe site-ul CNPP, pe care o puteți accesa AICI. Prin completarea datei de naștere, sexului, eventual numărul de copii, cei interesați pot afla data exactă a pensionării în doar câteva secunde.

Cum funcționează calculatorul de pensionare de pe CNPP

Pe site-ul oficial CNPP, secțiunea Vârstă pensionare pune la dispoziție un formular simplu. Introduci:

  • data ta de naștere
  • sexul (M / F)
  • în cazul femeilor, numărul de copii născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani

Acest instrument este deosebit de util pentru cei care vor să facă planuri financiare în perspectiva pensionării și vor să evite surprize.

Vârsta standard de pensionare în România (2025)

Conform datelor actuale publicate de CNPP și legislația referitoare la Legea pensiilor, iată câteva repere esențiale:

Pentru bărbați, vârsta standard pentru pensionare este 65 de ani, sub rezerva îndeplinirii stagiului minim și complet de cotizare.

Pentru femei, vârsta standard de pensionare crește progresiv, în conformitate cu Anexa nr. 5 la Lege, până la 65 de ani, egalându-se astfel cu cea a bărbaților.

În prezent, femeile pot avea vârste standard de pensionare care variază în funcție de luna și anul nașterii, până când graficele de eșalonare vor duce pragul la 65 de ani.

Stagii de cotizare: minim și complet

Pentru a putea beneficia de pensie la limita de vârstă, nu este suficient să atingi vârsta legală; trebuie îndeplinit și stagiul minim de cotizare contributiv. Iată detalii:

  • Stagiu minim: 15 ani de contribuții (pentru femei și bărbați).
  • Stagiu complet: 35 de ani de contribuții (pentru ambele sexe).

Atât vârsta standard, cât și stagiile (minim și complet) sunt supuse creșterii etapizate, conform Anexei nr. 5 din lege.

Pensia anticipată și reducerea vârstei

Pentru cei care doresc să se pensioneze mai devreme, legislația prevede opțiuni de pensii anticipate, cu reduceri aplicabile:

  • Poți ieși la pensie anticipată cu până la 5 ani înainte de vârsta standard, dacă ai realizat stagiul complet (35 de ani) sau îl depășești.
  • Penalizările sunt calculate în funcție de numărul de luni cu care pensionarea este anticipată și de diferența de stagii.

Există și situații speciale — condiții de muncă deosebite sau speciale, grupă I / II etc. — care pot permite reducerea vârstei standard de pensionare, dar cu limite și criterii stricte.

Situația actuală a pensionarilor

Datele CNPP relevă câteva cifre ce ilustrează sistemul de pensii în 2025:

  • Numărul persoanelor pensionate la limita de vârstă este de aproximativ 3.756.914 persoane.
  • Pensia medie pentru limită de vârstă în februarie 2025 a fost de 3.147 lei în sistemul public de asigurări sociale.
  • În termeni nominali, pensia medie a crescut cu ~22,74% față de începutul lui 2024, iar în termeni reali (după inflație) cu ~16,87%.
  • Pensia anticipată (beneficiarii care s-au pensionat mai devreme decât limita) este relativ puțin frecventă: 4.631 persoane în aprilie 2025.

Reacții ale oficialilor: nicio creștere în 2025

Pe fondul speculațiilor privind posibilitatea ridicării vârstei de pensionare, conducerea CNPP, inclusiv președintele Daniel Baciu, a asigurat că în 2025 nu va fi modificată vârsta standard.

De asemenea, Baciu a subliniat că sistemul de pensii este solid din punct de vedere financiar, iar plafoanele bugetare asigură plata la timp a pensiilor.

Concluzie & recomandări pentru utilizatori

Dacă te întrebi când te poți pensiona în România în 2025, cel mai sigur și rapid instrument este calculatorul de pe pagina CNPP – oferă rezultatul în câteva secunde, folosind datele tale personale.

Pentru a planifica corect retragerea, ai grijă să verifici:

  1. Vârsta legală aplicabilă (în funcție de sex și data nașterii)
  2. Dacă ai stagiul minim (15 ani) și stagiul complet (35 ani) de contribuții
  3. Dacă optezi pentru pensionare anticipată — ce penalizări se aplică
  4. Dacă lucrezi în condiții deosebite sau speciale, ce reduceri la vârstă pot fi aplicabile
Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce
