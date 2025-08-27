Unde trebuie să ții orhideea în casă ca să înflorească mereu. Acolo rezistă ani întregi, spun experții

Ultima ora
27 aug. 2025 | 08:14
de Badea Violeta

Orhidee. Sursa foto: Profimedia

Orhideea este una dintre cele mai apreciate plante de apartament datorită eleganței și delicateții sale, dar pentru mulți iubitori de flori îngrijirea ei rămâne o provocare. Specialiștii atrag atenția că secretul unei înfloriri abundente nu stă doar în udare sau fertilizare, ci mai ales în alegerea locului potrivit din casă. Așezată corect, orhideea poate rezista ani întregi, oferind un spectacol de culoare și rafinament.

Spațiul din casă în care orhideea ta va rezista ani întregi și va înflori necontenit

Lumina este factorul esențial în dezvoltarea orhideei. Dacă primește prea mult soare direct, frunzele pot fi arse, iar dacă stă într-un colț prea întunecos, planta își pierde vigoarea și se ofilește.

Experții recomandă poziționarea ghiveciului pe pervazurile ferestrelor orientate spre nord sau est, acolo unde lumina este blândă și uniformă.

În același timp, trebuie evitate curenții de aer rece sau variațiile bruște de temperatură, care pot provoca deteriorarea frunzelor și căderea mugurilor.

Un alt aspect important este menținerea unei temperaturi constante în încăpere. Orhideele preferă mediile stabile, cu diferențe reduse între zi și noapte.

Dacă sunt protejate de schimbările climatice și primesc lumină indirectă suficientă, șansele ca ele să înflorească de mai multe ori pe an cresc considerabil.

Cum trebuie udată corect orhideea

Udarea este un pas delicat, iar greșelile frecvente duc la ofilirea plantei. Orhideele nu tolerează apa dură, bogată în calciu și magneziu, deoarece aceasta afectează rădăcinile.

Ideal este să fie folosită apă de ploaie sau apă fiartă și răcită. În lipsa acestora, se recomandă pulverizarea regulată cu apă moale, care menține frunzele și rădăcinile hidratate.

Un alt detaliu esențial este evitarea stagnării apei în ghiveci. Dacă rădăcinile stau permanent în umezeală, apare riscul de putrezire. De aceea, orhideele nu se plantează în sol obișnuit, ci într-un substrat special din scoarță, care permite aerisirea și menține umiditatea optimă.

Importanța tăierii și întreținerii regulate

Pentru ca orhideea să rămână viguroasă și să formeze tulpini noi, tunderea corectă este esențială. Atunci când ultimul boboc se ofilește, pedunculul se poate scurta chiar deasupra unui nod sau se poate tăia la bază, în funcție de starea plantei. Tulpina trebuie îndepărtată complet numai atunci când este complet uscată și a devenit maro.

Această procedură ajută orhideea să își redirecționeze energia către dezvoltarea frunzelor și a rădăcinilor, ceea ce favorizează o nouă perioadă de înflorire. Îngrijită corect și așezată în colțul ideal al casei, orhideea poate deveni o prezență de durată, capabilă să înfrumusețeze locuința ani la rând.

