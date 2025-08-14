Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani

După mai bine de un deceniu de așteptare, transportul feroviar românesc face un pas important spre modernizare. O locomotivă electrică de ultimă generație a reușit să atingă 200 km/h în timpul testelor desfășurate în România, marcând o premieră care deschide drumul către servicii de călătorie mai rapide și mai confortabile.

Testele din Făurei – momentul de referință

Pe 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare din Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată pentru statul român în ultimii 15 ani a continuat etapele de verificare. Momentul central al zilei a fost atingerea vitezei de 200 km/h, performanță obținută cu succes și confirmată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Această locomotivă este prima dintr-un lot de 16 unități contractate de ARF, în baza unui acord semnat în ianuarie 2024 cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA. Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Caracteristici tehnice și performanțe

Modelul testat este „TRAXX 3 MS”, parte a celei de-a treia generații din platforma Bombardier-Alstom, proiectat să atingă viteze cuprinse între 160 și 200 km/h și capabil să tracteze până la 16 vagoane de călători.

Locomotiva dispune de un design modular și flexibil, sisteme moderne de control și diagnosticare, GPS și comunicații mobile standard, precum și de cel mai recent sistem european de management al traficului feroviar (ERTMS) produs de Alstom. Versiunea MS (Multi-System) este compatibilă cu coridoarele feroviare europene, ceea ce îi permite să circule eficient și în afara granițelor României.

Rutele pe care vor circula locomotivele

Proiectul „Achiziție 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS” are ca obiectiv creșterea eficienței și a atractivității transportului feroviar de călători, reducerea poluării și îmbunătățirea confortului pe rutele electrificate sau în curs de electrificare. Printre acestea se numără:

Dej – Brașov – București – Constanța

Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța

Timișoara – Cluj-Napoca – Iași

Iași/Suceava – București – Constanța

Valoarea totală a contractului pentru toate cele 16 locomotive și mentenanța lor timp de 20 de ani este de 767,51 milioane de lei (fără TVA), iar termenul de livrare este de 35 de luni.

Impactul în transportul feroviar românesc

Noile locomotive electrice nu aduc doar viteze mai mari, ci și o interoperabilitate ridicată pe rețeaua europeană, eficiență energetică și fiabilitate pe termen lung. Implementarea acestui proiect marchează o etapă importantă în procesul de modernizare a infrastructurii și a serviciilor feroviare din România, cu beneficii directe pentru pasageri: timpi de călătorie mai reduși, condiții mai bune și un transport mai prietenos cu mediul.

După 15 ani în care achizițiile majore pentru transportul feroviar au lipsit, România face un pas hotărât spre standardele europene. Performanța obținută la Făurei demonstrează potențialul tehnic al noilor locomotive și deschide calea spre o nouă eră a mobilității pe calea ferată.