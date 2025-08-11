Unde a dispărut sora lui Kate Middleton. Pregătește un proiect de care familia regală va fi mândră

Pippa Middleton, sora mai mică a Prințesei de Wales, a stat departe de atenția publicului în ultimele luni, însă motivul absenței sale este unul cât se poate de pozitiv. La 41 de ani, Pippa, împreună cu soțul său, James Matthews, au primit recent aprobarea consiliului local pentru un proiect care se aliniază perfect pasiunilor filantropice ale lui Kate Middleton: construirea unei grădinițe.

Pippa construiește un centru pentru copii

Potrivit Daily Mail, în urma unei solicitări depuse la autoritățile din West Berkshire, cuplul a obținut undă verde pentru a amenaja o grădiniță pe domeniul Bucklebury Farm, pe care îl deține din 2020. Proprietatea, întinsă pe 72 de acri, a fost cumpărată cu puțin sub 2 milioane de dolari și funcționează în prezent ca un domeniu recreațional.

Noua grădiniță va primi copii cu vârste între 9 luni și 5 ani, răspunzând unei nevoi acute din zonă pentru locuri în educația timpurie. Consiliul local a subliniat că proiectul va aduce „beneficii sociale semnificative” comunității.

Pippa și James, manager de fonduri speculative, locuiesc în apropiere alături de cei trei copii ai lor — Arthur (6 ani), Grace (4 ani) și Rose (3 ani) — ceea ce face ca această inițiativă să fie și una personală, nu doar un demers antreprenorial.

Un proiect în ton cu misiunea Prințesei de Wales

Proiectul Pippei se leagă direct de una dintre cauzele de suflet ale lui Kate Middleton: dezvoltarea timpurie a copiilor. În ultimii ani, Prințesa de Wales a transformat acest subiect într-un pilon al activității sale regale.

În ianuarie 2024, Kate a lansat campania „Shaping Us”, un proiect de anvergură al Centrului pentru Copilărie Timpurie, parte a The Royal Foundation, fondat în 2021. Campania promovează conștientizarea importanței primilor ani de viață și rolul esențial al îngrijitorilor.

Pe 6 august 2024, au fost publicate o serie de videoclipuri educaționale, destinate profesioniștilor și voluntarilor care lucrează cu copii și familii. Filmările din culisele producției, realizate în iunie, o arată pe Prințesă discutând cu ilustratori și experți în educația timpurie.

Relația apropiată dintre Kate și Pippa este bine cunoscută. Pippa participă anual la concertul caritabil „Together at Christmas” organizat de sora sa la Westminster Abbey, un eveniment început în 2021 pentru a onora oamenii care au sprijinit comunitățile în timpul pandemiei de COVID-19.

Cele două au fost văzute împreună și la Wimbledon, în iulie 2024, alături de Prințesa Charlotte, într-una dintre rarele apariții publice ale lui Kate în perioada tratamentului său pentru cancer.

Transformarea domeniului Bucklebury Farm într-un centru educațional nu este doar o investiție inspirată, ci și un gest cu un profund impact social. Prin crearea unui spațiu sigur și stimulativ pentru cei mici, Pippa Middleton urmează exemplul surorii sale și demonstrează că implicarea în viața comunității poate merge mână în mână cu valorile familiei regale.