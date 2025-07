Un vlogger din România, cu un canal cu 15.000 de abonaţi, a dezvăluit suma pe care o face lunar din YouTube. Mulţi se așteptau la un alt răspuns

Mediul online atrage din ce în ce mai mulți tineri care vor să facă o adevărată meserie din vlogging, atrași de sumele vehiculate de vedetele din acest domeniu. Dar cât câștigă, de fapt, un vlogger în România, vedeți în rândurile de mai jos.

Câți bani faci pe Youtube cu 15.000 de abonați

Un internaut celebru pe Youtube a vorbit recent despre meseria sa, la care spune că se pricepe, iar dovadă stau vizualizările pe care le face zilnic. Chiar dacă nu este vedetă în România, tânărul a reușit să strângă nu mai puțin de 15.000 de abonați, cifre la care alți internauți aflați la început de carieră doar visează.

Răzvan Mazilu, proprietarul contului ”Nota de Plată cu Răzvan” a împărtășit puțin abonaților săi cum a ajuns la această cifră. A recunoscut că a trebuit să se implice puțin și în campania electorală, pentru a atrage cât mai multe vizualizări, dar și abonați.

”Cea mai așteptată întrebare”

Ei bine, a recunoscut cu mâna pe inimă că a făcut puțin ”miștou” de George Simion, iar oamenii au privit cu atenție ce a avut de spus. Indiferent că mesajele primite au fost ”de bine” sau ”de rău”, el și-a atins scopul, iar abonații au început să se strângă.

În prezent are nu mai puțin de 15.000 de abonați și este foarte mândru. Recent, a organizat o sesiune de ”Q&A”. Adică a acceptat întrebări de la urmăritorii săi. Ei bine, printre multe întrebări pe care le-a primit, mai multe persoane au vrut să afle câți bani face cu acest vlog.

Doar o pasiune

”Ei bine, a venit și cea mai așteptată întrebare: Câți bani faci din Youtube? Măi frate, hai să vă zic cum e și cu Youtube-ul asta. Dacă e să răspund câți bani fac, efectiv, răspunsul este: niciun ban! Sunt chiar pe minus! Este foarte greu să faci bani din Youtube. Eu am multe vizualizări, dar trebuie să ai mult mai multe ca să faci bani. Când m-am apucat eu de asta, în trecut, Youtube plătea 1-2 dolari pe mia de vizualizări. Acum fac între 30 și 40 de euro la 10.000 de vizualizări, ceea ce este bine. De exemplu, la un clip cu 30.000 de vizualizări, am un venit de 116 euro. În total, în cele 9 luni de când am eu Youtube, am făcut 3542 de dolari”.

Ei bine, vlogger-ul a spus că poate părea ”frumușică” suma, însă le-a făcut un calcul urmăritorilor săi, iar numai sculele pe care și le-a cumpărat pentru a face vlogging au costat 2500 de euro, plus 40-50 de euro pentru fiecare clip. La un calcul sumar de 60 de clipuri postate, internautul a recunoscut că este pe minus cu câteva mii de euro.

Spre norocul său, acesta nu este job-ul său, ci doar o pasiune. Adevărații bani vin din job-ul de zi cu zi pe care îl are în domeniul IT-ului.