Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide

16 oct. 2025 | 14:40

de Daoud Andra
16 oct. 2025 | 14:40
de Daoud Andra

Un tânăr de 22 de ani din Iași a murit în somn lângă iubita sa. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat
FOTO: Arhivă

Tragedie fără margini la Iași, unde un tânăr de numai 22 de ani, student la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, a fost găsit fără suflare în noaptea de 14 spre 15 octombrie. Cosmin, originar din comuna Pădureni, și-a pierdut viața în mod neașteptat, în apartamentul pe care îl închiriase împreună cu logodnica sa.

Cum s-a petrecut tragedia

Potrivit apropiaților, cei doi s-au culcat ca în orice altă noapte, fără ca nimic să prevestească tragedia. În jurul orei 2:00, tânărul ar fi început să respire greu, iar iubita sa, trezită de sunetele înăbușite, a observat că acesta se zbate și nu mai poate respira. Fata a încercat să-l ajute, apoi a sunat imediat la 112.

Un echipaj medical de urgență a ajuns rapid la fața locului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de zeci de minute, însă toate eforturile au fost zadarnice. Cosmin a fost declarat decedat. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită prin autopsie, însă, până atunci, familia și prietenii încearcă să înțeleagă cum un tânăr aparent sănătos s-a putut stinge atât de brusc.

„Era un băiat cu suflet mare, muncitor și ambițios. Nu fuma, nu bea, nu avea vicii. Totul pare ireal”, a spus, printre lacrimi, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Mulți dintre apropiați cred că ar fi fost vorba despre o afecțiune cardiacă ascunsă, o „boală tăcută”, așa cum au numit-o colegii săi.

Visa să deschidă propria afacere

Familia tânărului este devastată. Cosmin era singurul copil și speranța părinților, care investiseră recent într-un teren pe care urma să-l transforme într-un atelier auto. Visul lui era să devină inginer și să deschidă propria afacere după terminarea studiilor.

„Nu pot să cred că nu mai e. Era un copil exemplar, un tânăr cum rar întâlnești. Familia lui e una dintre cele mai respectate din comună – oameni harnici, gospodari, cu frică de Dumnezeu. Cosmin era mândria lor și a întregii comunități”, a declarat primarul comunei Pădureni, Temistocle Diaconu.

Edilul a povestit și că, în urmă cu câteva zile, unchiul băiatului observase că acesta se plângea de o stare de oboseală accentuată, însă nimeni nu și-a imaginat că ar putea fi vorba despre o problemă gravă. „E o pierdere uriașă. Întreaga comună este în doliu”, a adăugat primarul.

Pe rețelele sociale, colegii de facultate și prietenii au transmis sute de mesaje de condoleanțe. „Un om bun, un suflet cald. Nu te vom uita niciodată”, „Dumnezeu să te odihnească, frate drag” – sunt doar câteva dintre mesajele care curg neîncetat pe pagina sa de Facebook.

