Un sfert dintre angajații români intenționează să își schimbe locul de muncă. Care sunt cauzele și ce spun studiile

Un studiu recent scoate la iveală o realitate îngrijorătoare pentru piața muncii din România: 26% dintre angajați iau în calcul în mod serios să își schimbe locul de muncă în următoarele trei luni. Motivele invocate merg de la lipsa siguranței psihologice până la presiunea ridicată a volumului de muncă și lipsa rezilienței în fața stresului. Rezultatele arată că problemele legate de bunăstarea emoțională și de încrederea în organizație influențează direct nivelul de satisfacție profesională și, implicit, decizia de a rămâne sau nu într-o companie.

Reziliența scăzută, un semnal de alarmă pentru companii

Potrivit cercetării, aproape jumătate dintre angajații care își doresc să plece de la actualul loc de muncă afirmă că nu au dezvoltat suficientă reziliență în fața provocărilor zilnice. Doar 32% dintre respondenți se simt pregătiți să facă față schimbărilor și situațiilor neprevăzute. Această fragilitate este alimentată și de un context economic incert, marcat de digitalizare accelerată, automatizare și lipsa predictibilității în ceea ce privește locurile de muncă.

Studiul a calculat un scor mediu de reziliență de 82 din 100, însă acesta scade semnificativ în cazul tinerilor sau al angajaților cu mai puțin de un an vechime într-o organizație. Cel mai scăzut scor, de doar 75, se înregistrează în companiile care nu se preocupă de sănătatea psihologică a salariaților. În schimb, angajații cu un nivel ridicat de reziliență sunt de aproape două ori mai mulțumiți de jobul lor față de cei cu un nivel scăzut.

Această corelație arată că reziliența nu este doar o abilitate individuală, ci o resursă pe care companiile trebuie să o cultive prin politici clare de sprijin. Lipsa acesteia determină fluctuație crescută de personal și dificultăți în retenția talentelor.

Siguranța psihologică, un element esențial pentru loialitatea angajaților

Un alt indicator îngrijorător relevat de studiu este faptul că doar jumătate dintre angajații români declară că lucrează într-un mediu în care companiile se preocupă activ de siguranța lor emoțională. În multe organizații, exprimarea liberă a ideilor, acceptarea greșelilor ca oportunități de învățare sau încurajarea diversității de opinii nu sunt încă valori asumate.

Doar 1 din 4 angajați percepe greșelile ca oportunități de inovație, iar numai 1 din 3 simte că opiniile sale sunt ascultate de conducere. În schimb, 9 din 10 angajați care declară că sunt mulțumiți de locul de muncă se simt și în siguranță din punct de vedere psihologic, ceea ce demonstrează legătura directă între aceste două dimensiuni.

Specialiștii atrag atenția că siguranța psihologică nu este un moft, ci un pilon al performanței organizaționale. Ea contribuie la crearea unui climat de încredere, la stimularea inovației și la loialitatea pe termen lung a angajaților. Companiile care nu reușesc să integreze aceste principii riscă să piardă resurse valoroase și să fie mai vulnerabile la schimbările externe.

Volumul de muncă ridicat, factor de presiune constantă

În plus față de problemele de reziliență și siguranță, angajații români se confruntă cu un volum de muncă ridicat. Datele studiului arată că 6 din 10 salariați fac constant ore suplimentare, iar 2 din 10 lucrează săptămânal peste cinci ore în plus față de programul standard. Această presiune constantă are un impact direct asupra motivației, sănătății mintale și implicării pe termen lung.

În lipsa unor măsuri de echilibrare, riscul de epuizare profesională devine tot mai pronunțat. De asemenea, lipsa flexibilității organizaționale și a recunoașterii efortului depus de angajați agravează sentimentul de nemulțumire și încurajează intenția de a părăsi compania.

Rezultatele studiului confirmă că, pentru a evita pierderea resursei umane, organizațiile trebuie să investească în politici de well-being, în programe de dezvoltare a rezilienței și în cultivarea unei culturi bazate pe încredere și susținere. Într-un climat economic marcat de schimbări rapide, acestea nu mai sunt opțiuni, ci condiții obligatorii pentru supraviețuire și competitivitate.

Concluzia cercetării este clară: un sfert dintre angajații români nu mai au încredere în actualul loc de muncă și caută alternative. Problemele de reziliență, lipsa siguranței psihologice și volumul mare de muncă creează o presiune constantă care împinge oamenii spre schimbare. În fața acestei realități, companiile au de ales între a ignora semnalele și a se confrunta cu un exod de talente sau a investi serios în bunăstarea angajaților, pentru a construi organizații stabile și performante pe termen lung.