Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 13:14
de Ioana Bucur

Un român speriat de ce a găsit în pod, chiar înainte să facă izolarea locuinței: “Vă rog mult să mă ajutați! Cum să îl luam de acolo?”

Un bărbat din România a ajuns în centrul atenției după ce a postat pe un grup de Facebook un mesaj prin care cerea ajutor pentru o situație delicată: în timp ce voia să înceapă lucrările de izolare a podului casei, a descoperit un cuib pe care îl bănuiește a fi de viespi. „Bună ziua, aș vrea să încep izolarea unui pod și am găsit un cuib… cred că de viespi, nu știu exact. Vă rog mult, mă ajutați cu sfaturi, cum să îl luăm de acolo? Mulțumesc”, a scris acesta.

Ce reacții a generat imaginea

Postarea a generat rapid reacții și comentarii din partea utilizatorilor. Unii i-au recomandat să apeleze la firme specializate în dezinsecție, pentru a evita riscurile, în timp ce alții au împărtășit metode casnice – de la spray-uri insecticide cumpărate din comerț, până la soluții mai rudimentare, precum arderea cuibului.

„In italia se chiama,,calabroni”aveți grija ca va pot face rău. Încercat cu un suflători de vapori si cu o soluție pt insecte. Trebuie sa purtați masca”, „Nu vreau sa contrazic pe nimeni. Dimpotrivă cum incepi sa dai cu spray ele simt. Am pățit o cu fiul meu. Toate au năpădit pe el și am stat in spital mult și bine. Mai tare le agiți.Acum fiecare cu opțiunea lui”, „Exista spray ptr viespi galben și scrie pe el viespi dați seara bine roata sa cuprindeti tot mor garantat am avut și eu Luna trecuta am schimbat acoperișul și aveam câteva foarte mari au dat băieții și pe ele în zbor și mor”,

„Sunați la 112 și vor trimite cel mai probabil un echipaj de pompieri echipați corespunzător și eventual cu un apicultor din zonă și vă rezolvă problema în siguranță!!”, „Sunt gauni din aia mari sunt foarte periculoși aveți grija eu am pățit o și am ajuns la spital!”, „Apelează la specialiști, nu trebuie omorâte , doar capturate într-o cutie etanșă noaptea și eliberate la munte intr-o zona sălbatică” – sunt doar câteva mesaje.

Specialiștii avertizează însă că intervențiile amatorilor pot fi periculoase. Viespile pot deveni extrem de agresive dacă simt că locul lor este amenințat, iar înțepăturile multiple pot provoca reacții severe. Cel mai sigur este ca astfel de cuiburi să fie îndepărtate de profesioniști, mai ales atunci când se află în locuri greu accesibile, cum sunt podurile.

