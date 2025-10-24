Un român despre cum e cu adevărat viața din Anglia: „Faci bani, dar devii robot”

Visul englezesc atrage mii de români în fiecare an, promițând salarii mai mari și oportunități pe care nu le găsesc acasă. Totuși, realitatea poate fi diferită, iar un român stabilit în Marea Britanie a făcut viral un videoclip pe TikTok în care vorbește sincer despre cum arată viața cotidiană acolo. Dincolo de bani și stabilitate financiară, el dezvăluie sacrificiile și rutina care transformă munca într-o experiență aproape robotizată.

Un român povestește cum e, de fapt, viața în Anglia

Salariile din construcții, fabrici sau birouri din Marea Britanie depășesc cu mult media românească, iar stabilitatea financiară atrage mulți români care caută oportunități rapide de câștig. La prima vedere, viața aici poate părea avantajoasă, oferind posibilitatea de a câștiga sume considerabile într-un timp mai scurt decât acasă.

Totuși, avantajele vin cu un preț ridicat. Ritmul de muncă este intens, iar libertatea personală și timpul petrecut cu familia sunt adesea sacrificate pentru a menține acest nivel financiar. Mulți descoperă abia după ani de zile că banii obținuți vin în schimbul momentelor importante din viața personală.

”Da, faci bani. Dar pierzi altceva…”, spune românul. ”Viața în Anglia este frumoasă dintr-un punct de vedere. Ai posibilitatea să faci bani, chiar sume considerabile, într-un timp mai scurt decât în România. Viața în Anglia înseamnă foarte multă muncă. Nu e relaxarea de acasă. Pleci dimineață la 6:30 și ajungi noaptea târziu. Singura satisfacție? Că ai făcut niște bani mai mulți.”

”Pierzi timp prețios cu familia, cu prietenii…”

Ritmul zilnic poate fi monoton și repetitiv: ”Te trezești, mergi la muncă, mănânci, faci duș, dormi. A doua zi, la fel.” Munca continuă, cu doar câteva zile de concediu pe an, transformă viața într-o rutină strictă. Mulți români ajung să trăiască ”ca niște roboți”, concentrându-se exclusiv pe câștigurile financiare.

”Pierzi timp prețios cu familia, cu prietenii… Într-un final, realizezi că ai bani, dar ai pierdut ani.”

Lipsa echilibrului între muncă și viață personală este una dintre cele mai mari provocări pentru cei care aleg să rămână pe termen lung în Marea Britanie.

Este viața în Anglia chiar atât de grea?

Chiar dacă recunoaște dificultățile, românul nu condamnă viața din Anglia: ”Este o țară superbă, unde dacă investești în tine și în munca ta, poți câștiga bani frumoși.” Secretul constă în echilibru: să profiți de oportunități fără să-ți pierzi umanitatea.

”Sunt oameni care reușesc să plece lunar în vacanțe, dar sunt excepții. Pentru majoritatea, viața în Anglia înseamnă o rutină strictă, cu două săptămâni de concediu pe an și un singur vis: să strângă suficient cât să se întoarcă acasă.”

În final, mesajul său este clar: ”În Anglia poți câștiga bani frumoși, dar ai grijă să nu-ți pierzi viața în timp ce îi câștigi.”