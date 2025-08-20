Un român de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Cum a reușit să ia 9,26 la examen: „Nu există ‘nu pot’”

Ultima ora
20 aug. 2025 | 09:05
de Daoud Andra

Social
FOTO: Arhivă

Nu e niciodată prea târziu să îți urmezi visurile și să îți schimbi destinul. Povestea lui Robert Constantin, un bărbat de 40 de ani din Sibiu, este dovada clară că perseverența și dorința de a reuși pot învinge orice obstacol. A neglijat studiile și a plecat în străinătate la doar 24 de ani, convins că diploma de Bacalaureat nu îi va fi de folos, Robert a descoperit mai târziu că viața are alte planuri pentru el.

A luat BAC-ul cu o medie peste 9, la 40 de ani

Timp de mai mulți ani, românul a muncit în agricultură, în Italia, apoi în Anglia, unde experiența și priceperea contau mai mult decât actele de studii.

„În perioada următoare m-am descurcat, dar în străinătate, pentru că acolo nu se cerea diploma de Bacalaureat. Nu îi interesa ce studii ai, ci ce știi să faci. Nu mă simțeam împlinit absolut deloc”, povestește Robert, potrivit Digi24.

Dorul de casă l-a adus înapoi în România, însă aici s-a izbit de o realitate dureroasă: lipsa diplomei îi închidea ușile către un trai mai bun.

„Chiar am avut nevoie de diplomă în România. M-am lovit de refuzuri și mi-era rușine, pur și simplu, când mă duceam să mă angajez să le zic că nu am absolut nicio diplomă, nimic”, adaugă el.

Ce planuri de viitor are

După o încercare de a se stabili cu soția în Elveția, s-a întors din nou în țară, hotărât să își îndeplinească un vis amânat prea mult timp. În ultima lună a început să învețe intens, dedicând chiar și 8 ore pe zi studiului. Rezultatele nu au întârziat să apară: Robert a obținut 9,26 la examenul de Bacalaureat, cea mai mare notă din sesiunea de toamnă.

„A fost puțin greu la limba română. La istorie mi-a fost destul de ușor, că sunt pasionat de istorie, iar geografia… am colindat destul de mult în Europa și mi-a fost ușor să o înțeleg”, mărturisește el, potrivit aceleiași surse.

Pentru Robert, această reușită nu înseamnă doar o diplomă pe hârtie, ci și o victorie personală împotriva propriilor temeri și ezitări. „De atunci am început eu să învăț destul de mult, intens, chiar 8 ore pe zi”, spune cu mândrie. Acum, planurile sale merg mai departe: își dorește să se înscrie la facultate și să își continue studiile, arătând prin exemplul său că vârsta nu este o barieră, ci doar o cifră.

Mai mult decât atât, Robert are și un mesaj pentru tinerii care cred că pot lăsa școala pe plan secundar: „Nu există ‘Nu pot!’, există doar ‘Nu vreau!’. Școala nu este doar ca să te duci și să te întorci, școala te poate defini ca om, la final.”

Povestea sa inspiră nu doar prin rezultatul impresionant, ci și prin lecția de viață pe care o transmite: niciodată nu e prea târziu să îți recapeți încrederea în tine și să îți deschizi noi drumuri prin educație.

