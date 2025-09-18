Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”

Mulți proprietari aleg să își închirieze locuințele în speranța unui venit sigur și constant, însă nu întotdeauna realitatea se ridică la nivelul așteptărilor. Un român care închiriază garsoniere a trăit o experiență greu de imaginat, după ce unul dintre chiriași i-a lăsat în urmă nu doar datorii, ci și un apartament devastat.

De la o simplă sesizare la un adevărat șoc

Totul a început când o vecină l-a sunat pe proprietar pentru a-l anunța că din garsoniera de deasupra, închiriată unui cetățean străin, se scurge apă. Surprins de situație, bărbatul a luat legătura cu chiriașul, care i-a spus că nu se află în localitate, dar că are permisiunea să intre în locuință pentru a verifica problema.

Momentul în care a deschis ușa s-a transformat într-un coșmar. În loc să găsească o simplă avarie, proprietarul s-a confruntat cu un adevărat dezastru: apartamentul era inundat, iar o mare parte din mobilier dispăruse fără urmă. În plus, ceea ce a rămas în urmă era acoperit de mizerie.

„Nu am mai văzut așa ceva”, a mărturisit proprietarul, șocat de felul în care fusese lăsată garsoniera.

Pagube de mii de euro și utilități restante

După evaluarea situației, bărbatul a constatat că paguba totală se ridică la aproximativ 5.000 de euro. Suma include atât costurile pentru renovarea și înlocuirea mobilei, cât și facturile neachitate lăsate în urmă de chiriaș.

Mai exact, restanțele la utilități au ajuns la 2.500 de lei, iar curentul fusese deja debranșat. În plus, proprietarul a mai descoperit o factură de 700 de lei neachitată, care a adâncit și mai mult prejudiciul. Toate aceste costuri, alături de munca necesară pentru a readuce locuința la un standard normal, l-au împins către un demers legal.

Plângere penală și proces în instanță

În fața acestei situații, proprietarul nu a avut de ales și a decis să meargă în instanță pentru a recupera prejudiciul. Totodată, a formulat și o plângere penală pentru furt și distrugere, având în vedere că dispariția mobilei și starea în care a fost găsit apartamentul nu pot fi trecute cu vederea.

Acest caz scoate în evidență riscurile la care sunt expuși proprietarii atunci când închiriază locuințe, mai ales în lipsa unor garanții solide sau a unei monitorizări constante a chiriașilor.

O lecție dură pentru alți proprietari

Experiența trăită de acest român devine un semnal de alarmă pentru toți cei care aleg să își închirieze proprietățile. Chiar dacă majoritatea chiriașilor respectă regulile și contractele, există și excepții care pot genera pagube uriașe și situații imposibil de anticipat.

De altfel, paguba de 5.000 de euro, care include mobilă furată, utilități restante și costuri de renovare, arată cât de important este ca proprietarii să fie atenți și să se protejeze prin contracte clare și depozite de garanție consistente.