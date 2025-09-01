Un român a rămas fără bani în Grecia, după ce hoţul i-a spart maşina. Era într-o zonă celebră din Thassos: „Raiul infractorilor”

Vacanțele în Grecia, mai ales pe insula Thassos, atrag anual mii de turiști români. Cu peisaje spectaculoase și locuri emblematice, insula promite relaxare și experiențe unice. Totuși, unele destinații pot ascunde și capcane neașteptate. O astfel de experiență neplăcută a fost relatată recent pe un forum dedicat Thassosului, unde un român a povestit cum și-a pierdut toți banii după ce hoții i-au spart mașina.

Incidentul de la Giola

Potrivit mărturiei postate pe forum, incidentul s-a petrecut „azi între 15:00 și 15:45”, pe strada principală care duce spre celebra piscină naturală Giola.

„Am parcat la strada principală în dreptul intrării la piscina naturală Giola și ni s-a spart mașină și ne-au furat toți banii. Dacă ați văzut ceva suspect sau aveți vreo informație, vă rog scrieți-ne și vă contactăm în privat! Mulțumesc și aveți grijă de bani, nu îi lăsați niciodată în mașină!”, a relatat turistul păgubit.

Locul unde a avut loc furtul este bine cunoscut de vizitatori pentru riscurile pe care le implică. Trecerea de la drumul principal până la lagună este destul de lungă, iar mașinile rămân nesupravegheate minute bune.

„Raiul infractorilor”

Un alt participant la discuție a venit cu un avertisment dur pentru cei care aleg să își lase vehiculele nesupravegheate pe marginea drumului:

„Mai ales la Giola, unde distanța de la strada principală până la lagună este destul de mare. Nu mai fiți zgârciți! Ieri am fost acolo și am văzut foarte mulți conaționali care preferă să își lase mașinile pe drum sus sau pe terenuri virane nepăzite și față plată. Acolo este raiul infractorilor”.

Parcările supravegheate – soluția sigură

Oamenii cu experiență în zona Giola recomandă parcările special amenajate, aflate mai jos, aproape de intrarea către lagună.

„Mergeți fraților până jos pe drumul betonat spre Giola și acolo aveți două parcări. Una cu 4 euro la 2 ore staționare și cealaltă gratuită dacă faceți consumație la Greek Taverna Giola”, a explicat un alt utilizator.

Acesta a detaliat și cum funcționează sistemul:

La intrarea în parcare se plătește 3,50 euro paznicului, care oferă un cartonaș. Cu acel cartonaș, clienții pot merge la taverna din zonă, unde este necesară o consumație minimă de doar 1 euro. În baza bonului, suma inițială este returnată la plecarea din parcare. Ambele parcări sunt supravegheate video, un detaliu care le face mult mai sigure decât terenurile virane de pe marginea drumului.

Reacțiile turiștilor

În urma relatării, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți au condamnat decizia de a lăsa banii în mașină, considerând că a fost o imprudență.

„Eu nu înțeleg cum să îți lași banii în mașină în loc să îi iei cu tine, mai ales că se știe de astfel de cazuri… ai plecat în costum de baie cu 50 de euro în mână? Absurdități”, a comentat un utilizator.

Alții au mulțumit pentru avertisment și au subliniat că astfel de situații sunt un bun reminder pentru orice turist: