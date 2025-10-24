Un poliţist român, avertisment despre cornurile cu cremă din comerţ. Pot da rezultat fals pozitiv la alcooltest?

O postare a fostului polițist sibian Viorel Teacă a devenit virală în urmă cu ceva timp, după ce acesta a repetat un experiment inedit care a stârnit numeroase reacții pe internet. Poate un corn cu cremă din comerț să determine un rezultat fals pozitiv la testul de alcoolemie? Rezultatul a fost surprinzător pentru mulți.

Croissantele din comerț și alcoolemia

Totul a pornit de la un clip apărut inițial în Africa, în care un primar i-a oferit șefului Poliției locale un corn cu ciocolată pentru a verifica dacă, după consum, etilotestul va indica prezența alcoolului. „Să vedem dacă ești beat sau nu”, a glumit edilul, iar surpriza a fost totală: aparatul a arătat 0,21 alcoolemie, spre uimirea polițistului african.

Inspirat de acest moment, Viorel Teacă a decis să refacă experimentul, dar în versiunea românească. A folosit un croissant cu vanilie și esență de șampanie, testându-se cu un aparat Dräger, același model utilizat oficial de Poliția Română. „Este un aparat extrem de sensibil la alcool”, a explicat fostul polițist. După ce a consumat jumătate din produs, a suflat în etilotest. „Haideți să facem și noi testul… Rezultatul cu alcooltestul Dräger : 0,32!”, a anunțat el, arătând ecranul aparatului.

Rezultatul – 0,32 mg/l alcool în aerul expirat – a uimit comunitatea online. Videoclipul a adunat peste 1,5 milioane de vizualizări și mii de comentarii. În timp ce unii internauți au pus sub semnul întrebării autenticitatea experimentului, alții au profitat de ocazie pentru a critica sistemul: „oameni nevinovați pot rămâne fără permis pentru simple produse din comerț”, a comentat un utilizator.

Alcoolul, folosit în produsele de panificație?

Reacțiile au fost împărțite. Foști angajați din industria panificației au confirmat că anumite produse sunt tratate cu alcool de înaltă concentrație pentru a prelungi termenul de valabilitate. „Am lucrat în panificație. Tot ce este ambalat în folie se stropește cu un alcool foarte pur, de concentrație foarte mare… Se folosește și în aluat!”, a explicat un internaut.

Alții au atras atenția că etilotestele pot fi influențate și de alte surse, nu doar de cornuri: „Iese alcoolemia și la pasta de dinți, la guma de mestecat și multe altele”, a scris cineva care susține că a folosit un aparat similar la locul de muncă.

Unii șoferi au relatat chiar experiențe personale: „La graniță, m-a întrebat dacă am mâncat corn și mi-a spus că conțin alcool”, sau „Soțul, de la o brânzoaică cu urdă și esență de rom, a rămas fără permis. A avut 0,05 alcoolemie”. Alții au menționat pierderea locului de muncă din cauza unei alcoolemii minore: „La 0,10 am fost lăsat fără permis… Nu am mai fost reangajat ca șofer.”

Pe de altă parte, unii critici au susținut că experimentul nu a fost realizat corect, întrucât nu s-a efectuat o măsurătoare înainte de consum și nu s-a respectat timpul de așteptare necesar pentru a elimina eventualele urme de alcool din cavitatea bucală.

Specialiștii atrag atenția că anumite produse de patiserie pot conține urme de alcool, generate natural de fermentația drojdiei sau adăugate în creme și arome. Totuși, cantitatea este infimă și, în mod normal, nu ar trebui să influențeze rezultatele unui test de alcoolemie standard.