Un pescar, la un pas de moarte pentru o poză. Gestul făcut lângă un rechin de doi metri putea fi fatal. Foto

O ieșire la pescuit, care ar fi trebuit să fie o experiență de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru un bărbat din Florida. Pescarul Shawn Meuse, în vârstă de 48 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce a fost mușcat de picior de un rechin de aproape doi metri. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, în timp ce bărbatul încerca să facă o fotografie cu prada sa.

La un pas de tragedie pentru o poză

Potrivit autorităților locale, Meuse și prietenii săi erau într-o excursie pe apă atunci când au prins rechinul. După ce i-au scos cârligul din gură, aceștia se pregăteau să-l elibereze înapoi în mare. Înainte de a-l lăsa liber, însă, pescarul a vrut să imortalizeze momentul și l-a ridicat pentru o fotografie. „Ne pregăteam să-l eliberăm și atunci s-a întors și m-a mușcat”, a povestit bărbatul.

În doar câteva clipe, rechinul s-a zbătut violent, a reușit să se întoarcă și l-a prins cu maxilarele de picior pe pescar. Mușcătura i-a provocat răni serioase, iar prietenii săi au intrat imediat în panică.

Prietenii victimei au sunat rapid la 911 pentru a cere ajutor, iar echipajele de salvare au trimis un elicopter medical la fața locului. Meuse a fost transportat de urgență la spital, unde medicii l-au operat imediat pentru a-i salva piciorul. Din fericire, intervenția a fost un succes, iar bărbatul se află acum în afara oricărui pericol.

Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care pescarul ține rechinul de bot, în timp ce un alt bărbat încearcă să-l ridice. În câteva secunde, animalul se zbate, scapă și atacă, lăsându-l pe Meuse grav rănit.

„Pentru amintire”

Întrebat de ce a vrut să riște pentru o simplă fotografie, Shawn Meuse a răspuns cu sinceritate: „Pentru poză, pentru amintire.” Gestul său, însă, aproape că i-a costat viața atât pe el, cât și pe prietenul său. Deși recuperarea va fi una de durată, pescarul poate spune că a scăpat cu viață dintr-o experiență care putea să se încheie tragic.

Incidentele cu rechini sunt cât se poate de serioase, iar o astfel de întâlnire poate fi fatală. În 2025, au avut loc câteva incidente care au făcut înconjurul presei, în zone turistice aglomerate.

Pe 7 februarie 2025, două femei din Statele Unite au fost atacate de un rechin în Bimini Bay, Bahamas, în timp ce înotau lângă un resort de lux. Una dintre ele a suferit răni severe și a trebuit transportată cu avionul la New Providence pentru tratament medical.

Tot pe 7 februarie 2025, o femeie canadiană, în vârstă de 55 de ani, a suferit răni grave când a fost atacată de un rechin în apele puțin adânci de lângă Providenciales. Incidentul s-a soldat cu amputarea parțială a ambelor brațe — unul de la încheietură, celălalt la nivelul antebrațului superior.

Un tânăr surfer de 18 ani a fost mușcat la picior de un rechin pe plaja New Smyrna Beach, Florida, o zonă cunoscută pentru incidente de acest tip. Rănile nu i-au pus viața în pericol.

Un băiat de 8 ani a fost grav rănit în Key Largo, Florida, în timp ce făcea snorkeling, când un rechin l-a mușcat de picior. A fost transportat cu elicopterul la un centru pentru traume și operat.