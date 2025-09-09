Un pensionar s-a mutat în Thailanda pentru a trăi în lux. Plătește doar 100 de euro chirie pe malul oceanului: „Am muncit o viaţă întreagă”

Un pensionar spaniol și-a schimbat complet viața după ce a decis să părăsească Mallorca și să se mute în Thailanda. Rafa Ruiz, fost salvamar, spune că pensia sa de 1.250 de euro abia îi mai ajungea pentru un trai decent în Spania, dar în Asia îi asigură un stil de viață aproape luxos. Această alegere i-a transformat radical existența.

De ce a plecat pensionarul din Mallorca?

Rafa Ruiz mărturisește că în Spania simțea că viața i se restrânge:

„Pur și simplu nu ne lasă să trăim. Să stai toată ziua închis în casă, să ieși doar la plimbare sau la piscină… Toată viața ai muncit pentru asta?”.

Diferențele de costuri l-au convins definitiv. În Thailanda, Ruiz plătește doar 100 de euro pe lună pentru chirie, hotelurile costă între 20 și 30 de euro pe noapte pentru două persoane, iar mesele la restaurant pot fi extrem de ieftine – chiar și 1 euro pe zi.

În Mallorca, situația e total diferită: o noapte la hotel ajunge în medie la 240 de euro, chiria pentru un apartament obișnuit se ridică la 1.500 de euro, iar pentru o garsonieră trebuie plătit aproximativ 800 de euro lunar.

„Având în vedere situația din Mallorca, cu chiriile exorbitante și costul vieții prohibitiv, nu am avut de ales decât să părăsesc insula. Nu mi-aș fi părăsit niciodată patria pentru că este casa mea și o iubesc , dar după 40 de ani de muncă neobosită, nu este normal să primim pensii atât de mici. Cu cât primesc eu, abia dacă poți închiria un apartament mic și puțin mai mult. Ne alungă de pe insulă!”, a explicat Ruiz decizia la câteva zile după mutare, conform Mallorcamagazin.com.

Viața în Thailanda, o aventură

Stabilit acum pe malul oceanului, pensionarul se bucură zilnic de priveliști spectaculoase și de libertatea de a călători. „În Spania, nu ne mai lasă să trăim”, spune el, explicând că preferă să își petreacă anii de pensie explorând locuri precum Chiang Mai sau Chiang Rai, decât să rămână „captiv între patru pereți”.

El critică și rutina multor pensionari din țara natală:

„Au muncit o viață întreagă, sunt epuizați, și singurul lucru plăcut pe care îl au e să stea 40 de minute la piscină, apoi să meargă la plimbare, iar în weekenduri să se ducă la acele hoteluri care le oferă tarife speciale”.

Pentru Rafa Ruiz, mutarea în Thailanda este o șansă de a transforma bătrânețea într-o perioadă de explorare și bucurie: „Vreau să mă bucur de viață și acum pot face asta pentru că am timp”.

Cu plaje tropicale, orașe vibrante, tradiții culinare renumite și o cultură ospitalieră, Thailanda i-a oferit ocazia de a trăi nu doar mai ieftin, ci și mai intens.