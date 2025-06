Un oraș pierdut în timp: descoperirea arheologică spectaculoasă din Delta Nilului

Un oraș antic din Egipt, vechi de aproximativ 2.400 de ani, a fost recent descoperit sub ruinele orașului modern Tell el-Fara’in, în inima Deltei Nilului. Această descoperire, considerată una dintre cele mai importante din ultimele decenii, oferă o privire rară asupra vieții urbane și spiritualității din Egiptul Antic. Imet, așa cum este numit orașul, datează din secolul al IV-lea î.Hr., o perioadă în care influențele grecești și egiptene se împleteau în mod spectaculos.

Conform The Sun, cercetătorii de la Universitatea din Manchester, în colaborare cu Universitatea Sadat City din Cairo, au utilizat tehnologii moderne, precum imagini satelitare de înaltă rezoluție, pentru a cartografia și documenta orașul ascuns. Analizele solului și structurilor din lut au confirmat că Imet era un centru urban dens, cu o arhitectură avansată pentru acea vreme. Orașul nu doar că a supraviețuit mileniilor sub straturile de pământ, dar și-a păstrat o parte din identitatea arhitecturală, religioasă și economică, oferind arheologilor o adevărată comoară informațională.

Descoperirea vine într-un moment în care interesul global pentru istoria antică egipteană este într-o continuă creștere, alimentat de expoziții internaționale și documentare populare. Imet ar putea deveni un nou punct de referință pentru înțelegerea tranziției Egiptului de la epoca faraonilor la perioada greco-romană.

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri de la Imet este existența așa-numitelor „case turn”, clădiri cu mai multe etaje, construite din cărămizi de lut cu fundații extrem de solide. Acest tip de arhitectură este specific Deltei Nilului din Perioada Târzie până în epoca romană, însă rar întâlnit în alte regiuni egiptene. Aceste structuri indică nu doar o densitate urbană ridicată, dar și o comunitate care stăpânea tehnici avansate de construcție și planificare.

The British mission from the University of Manchester uncovered the ancient city of Imet at Tell El-Fara’in, Sharqia. Finds include 4th-century BCE buildings a 26th Dynasty ushabti a Horus stela & a rare bronze sistrum with Hathor heads#MOTA #Sharqia #Archaeology #Discovery #sca pic.twitter.com/JNg3xVU1T3

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) June 21, 2025