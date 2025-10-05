Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 12:11
de Andrei Simion

ȘTIINȚĂ
Un obiect unic în descoperirile de până acum pe teritoriul fostei Dacii romane, la Turda: caseta din bronz „cu templu"
În imagine, caseta din bronz „cu templu”, o descoperire unică pe teritoriul fostei Dacii romane. (Foto: Muzeul de Istorie Turda)

Arheologii care au lucrat în această vară în canabaele (așezarea civilă) castrului legiunii a V-a Macedonica de la Turda au scos la lumină o piesă rară: o casetă din bronz, păstrată integral, ornamentată cu un decor ce ilustrează fațada unui templu. Muzeul de Istorie Turda a anunțat că este prima descoperire de acest fel documentată până acum pe teritoriul fostei Dacii romane, ceea ce o transformă într-o premieră pentru cercetările de la noi.

Potrivit echipei, piesa ar fi fost cel mai probabil legată de practici cu caracter religios, însă confirmarea funcționalității și datarea fină vor depinde de analizele ulterioare. În jurul casetei au fost recuperate și alte artefacte valoroase: podoabe (o brățară, mărgele de sticlă, un inel din bronz), accesorii vestimentare (ace de păr din os, aplici de centură din bronz), elemente de mobilier (un picior de tripod cu decor zoomorf), monede și obiecte de cult.

Ce au găsit arheologii, mai exact

Campania s-a desfășurat pe parcursul a cinci săptămâni, într-un perimetru din zona de locuire civilă a canabaelor legiunii a V-a Macedonica, unitate staționată în antichitate la Potaissa (Turda). Specialiștii Muzeului de Istorie Turda au lucrat în parteneriat cu UMFST, Universitatea Babeș-Bolyai și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, trasând patru secțiuni arheologice.

În aceste secțiuni au fost identificate fundații și urme ale unor structuri zidite aparținând unei domus romane. Au fost documentate și porticul edificiului, precum și două cuptoare, cu funcționalitate încă nedeterminată. Contextul bogat în materiale – de la obiecte de podoabă la componente de mobilier – sugerează un nivel de locuire confortabil și indicii despre viața de zi cu zi din comunitatea civilă care gravita în jurul castrului, precizează Muzeul de Istorie Turda, pe pagina de Facebook a instituției.

Muzeu Turda descoperire Dacia romana

Obiecte antice descoperite în situl arheologic din canabaele castrului legiunii a V-a Macedonica. (Foto: Muzeul de Istorie Turda)

De ce e importantă caseta de la Turda

Caseta din bronz iese în evidență prin două aspecte. În primul rând, starea de conservare: piesa este păstrată integral, lucru mai puțin obișnuit pentru obiecte de acest tip. În al doilea rând, decorul său – o fațadă de templu – deschide discuții despre cultul domestic și modul în care simbolurile religioase erau integrate în obiecte utilitare sau de depozitare. O astfel de reprezentare poate vorbi despre identitatea culturală a comunității, despre preferințe iconografice și despre rutele de circulație a modelelor artistice în provinciile imperiului.

A doua miză majoră este caracterul de „premieră”: până în prezent, în repertoriul descoperirilor de pe teritoriul fostei Dacii romane nu este consemnată o altă casetă din bronz cu un asemenea decor. Afirmația privește stadiul actual al cercetărilor și nu pretinde unicitate absolută pentru întreg spațiul roman; ea marchează, însă, un prag semnificativ pentru arheologia de la noi și creează un punct de referință pentru viitoare comparații.

Muzeu Turda descoperire Dacia romana 2

Cercetătorii la săpăturile sistematice din canabaele legiunii a V-a Macedonica; în dreapta, caseta din bronz „cu templu”. (Foto: Muzeul de Istorie Turda)

Ce urmează pentru datare și interpretare

Următorul pas ține de laborator: curățare controlată, conservare și analize tipologice și metalografice. Datarea va combina contextul stratigrafic cu parale iconografice și analogii din alte provincii romane. În lipsa unei inscripții sau a unor indicii directe, intervalul cronologic va fi propus pe baza stilului decorativ, a tehnicii de realizare și a corelațiilor cu materialul arheologic asociat (monede, ceramică, accesorii).

Pe plan interpretativ, caseta poate fi legată de practici cultice domestice sau de depozitarea unor obiecte cu valoare simbolică. Decorul cu fațadă de templu indică o intenție vizuală clară, prin care proprietarul „aducea” un spațiu sacru în proximitatea vieții cotidiene. Identificarea exactă a tipului de templu reprezentat – dacă este un model generic sau inspirat de un sanctuar anume – ar putea rafina discuția despre circulația modelelor artistice la Potaissa.

O piesă care rescrie harta locuirii de la Potaissa

Descoperirea vine să completeze imaginea unei comunități civile dinamice, conectate la rețele economice și culturale imperiale. Prezența elementelor de mobilier lucrate, a bijuteriilor și a accesoriilor vestimentare sugerează un standard de viață peste medie și ateliere capabile să producă ori să repare piese sofisticate.

Pentru publicul larg, „caseta cu templu” oferă un simbol tangibil al felului în care romanii din Dacia își reprezentau sacralitatea în spațiul domestic. Pentru specialiști, ea devine un reper comparativ, util în reconstituirea peisajului religios și a gustului artistic în zona Turda, în epoca romană.

Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM
