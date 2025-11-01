Un nou război stă să înceapă, pornit de data aceasta de americani. De ce vrea Trump să atace Venezuela

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela ating din nou cote îngrijorătoare. Potrivit unui raport publicat de Miami Herald, administrația Trump ar fi aprobat atacuri aeriene asupra mai multor baze militare din Venezuela, acțiuni care ar putea fi declanșate „în orice moment”. O astfel de decizie ar marca o escaladare fără precedent a conflictului latent dintre Washington și regimul condus de Nicolás Maduro, un lider contestat atât în țara sa, cât și pe plan internațional.

Acuzațiile lui Trump la adresa lui Maduro

Surse citate de publicația americană susțin că atacurile ar viza infrastructuri militare – porturi, aeroporturi și baze navale – controlate de armata venezueleană, acuzată de Casa Albă că ar fi implicată în traficul internațional de droguri. Administrația Trump afirmă că Maduro ar conduce personal o rețea de contrabandă cu droguri îndreptată împotriva Statelor Unite, acuzații pe care liderul de la Caracas le respinge ferm.

Deși președintele Donald Trump a declarat vineri că „nu a luat încă o decizie finală”, declarația sa contrazice informațiile apărute în presă, care indicau că ordinul de atac ar fi deja semnat. The Wall Street Journal confirmă că Pentagonul și CIA au discutat în ultimele săptămâni despre posibile lovituri aeriene și operațiuni clandestine în interiorul Venezuelei.

„Controlăm foarte bine marea, acum ne uităm și la uscat”, ar fi spus Trump, potrivit unei surse din interiorul Casei Albe. În ultimele luni, Statele Unite au efectuat deja atacuri asupra unor ambarcațiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, în urma cărora 61 de persoane au murit.

Republicanii critică abordarea lui Trump

Criticile nu au întârziat să apară, inclusiv din partea republicanilor. Senatorul Rand Paul a numit politica președintelui „nebunească și lipsită de orice formă de civilizație”, acuzând administrația că acționează fără temei legal și fără aprobarea Congresului. O rezoluție privind limitarea puterilor președintelui în declanșarea de atacuri militare a fost respinsă la limită, cu 51 de voturi împotrivă și 48 pentru.

La rândul său, președintele Maduro a acuzat Statele Unite că „fabrică un nou război” pentru a destabiliza regiunea și a prelua controlul asupra resurselor petroliere ale Venezuelei. Într-un discurs televizat, liderul socialist a spus că „imperialismul american caută pretexte, nu dovezi” și că poporul venezuelean „nu va îngenunchea în fața agresiunii străine”.

Analizând contextul, experții consideră că acțiunile lui Trump au mai degrabă o miză politică decât una militară. Pe plan intern, președintele își întărește imaginea de lider dur în lupta împotriva traficului de droguri, deși specialiștii afirmă că Venezuela nu reprezintă o rută majoră pentru traficul de fentanyl sau cocaină.

SUA nu recunoaște rezultatul alegerilor din Venezuela

Pe plan extern, Washingtonul caută să forțeze o schimbare de regim la Caracas, unde alegerile din ianuarie au fost declarate „fără legitimitate” de către observatorii internaționali.

Centrul Carter, care a supervizat scrutinul, a concluzionat că procesul electoral „nu a respectat standardele internaționale de integritate și a încălcat numeroase legi interne”. De altfel, Statele Unite, alături de mai multe țări din Uniunea Europeană, nu îl recunosc pe Maduro ca președinte legitim.

În prezent, Departamentul de Justiție american oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care pot duce la capturarea sau condamnarea lui Maduro. Iar potrivit Miami Herald, „mai mulți generali venezueleni ar fi dispuși să îl predea” dacă situația degenerează.