Un nou fenomen în rândul oamenilor, pe fondul lipsei de bani – „Economia răsfățului” Nu-ți permiți să schimbi mașina sau canapeaua, dar cumperi niște perne și un parfum

Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, tot mai mulți oameni descoperă un mod inedit de a-și aduce bucurie în viață: „economia răsfățului”. Fenomenul, inspirat din celebrul „efect al rujului” observat în timpul Marii Depresiuni din anii ’30, se manifestă prin achiziții mici, dar cu impact emoțional puternic. Vobrim despre obiecte și experiențe care nu golesc portofelul, dar umplu sufletul pe loc.

Oamenii caută să-și ofere plăceri mici, dar cu satisfacții mari

Nu mai e nevoie să investești în schimbări majore pentru a simți un strop de fericire. În loc să cumperi o canapea nouă, alegi o pătură moale și câteva perne decorative.

Dacă bugetul nu-ți permite redecorarea casei, poate fi suficientă o față de masă nouă, o lumânare parfumată sau un tablou discret. Aceste mici răsfățuri au efect imediat asupra stării de spirit, oferind confort și un sentiment de control într-o lume imprevizibilă.

De la obiecte la experiențe

Pandemia a schimbat felul în care definim fericirea. Mulți preferă să reducă cheltuielile zilnice pentru a participa la evenimente memorabile, fie că vorbim de un concert sold-out sau de o escapadă de weekend. Prețul unui bilet poate fi mare, dar emoția și amintirile create sunt de neprețuit.

Tot mai mulți dintre noi încep să valorifice mai mult momentele decât lucrurile, transformând chiar și gesturile banale, o cafea servită în ceașca preferată sau aranjarea atentă a mesei, în ritualuri de răsfăț personal.

Ni s-au schimbat prioritățile

Tradițional, reperele fericirii erau căsătoria, cumpărarea unei locuințe sau pensionarea timpurie. Acum, accentul se mută spre „victorii” mici, dar frecvente. De la aniversări neobișnuite (cum ar fi ziua de naștere a animalului de companie), până la reluarea unui hobby din copilărie, oamenii își creează propriile motive de sărbătoare. În mod evident, orice activitate este prioritizată în funcție de efortul financiar. Începem să căutăm soluții rapide și ieftine pentru a ne face să ne simțim fericiți, să simțim că facem o schimbare, una care însă nu afectează bugetul.

Această schimbare reflectă adaptarea la o realitate economică în care marile investiții sunt amânate, dar nevoia de bucurie rămâne constantă.

Specialiștii estimează că „economia răsfățului” va continua să crească în următorii ani, adaptându-se la fiecare cultură și piață.

Într-o lume în care viitorul financiar e greu de prevăzut și se întrezăresc numeroase provocări, micile plăceri rămân un refugiu sigur, accesibil și surprinzător de puternic.

În fond, ce poate fi rău în acest peisaj? Micile plăceri sunt necesare pentru a-ți menține starea bună de spirit și de a te simți bine din când în când, în haosul și stresul cotidian. În mod evident, totul are un efect benefic atât timp cât nu exagerezi. Orice exces aduce probleme și poate face mai mult rău decât bine, prin urmare, și aceste mici metode de răsfăț trebuie controale, nu punctate mult prea frecvent.