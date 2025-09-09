Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Un mic orășel ”a dispărut” din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români afectați în ultimii 6 ani de dezastrul de pe șosele
Accidentele rutiere din România, la ordinea zilei

România rămâne printre țările europene cu cele mai grave statistici privind siguranța rutieră. În ultimii șase ani și jumătate, aproape 10.500 de persoane și-au pierdut viața în accidente de circulație, iar peste 29.000 au fost rănite. Practic, este ca și cum orașul Otopeni ar fi dispărut complet, iar populația orașelor Comarnic și Sinaia ar fi trecut printr-un accident cu urmări grave. Deși numărul evenimentelor rutiere a scăzut față de 2019, bilanțul rămâne alarmant și reflectă o problemă structurală a infrastructurii și disciplinei în trafic.

Cauzele principale și drumurile care fac cele mai multe victime

Statisticile furnizate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România și Poliția Rutieră arată că viteza excesivă continuă să fie cea mai frecventă cauză a accidentelor mortale. La aceasta se adaugă traversarea neregulamentară a pietonilor și comportamentul indisciplinat al bicicliștilor. Toate acestea contribuie la un tablou în care aproape zilnic vieți sunt curmate pe șoselele țării.

Printre cele mai periculoase artere se numără DN6, drumul care leagă Bucureștiul de Timișoara, cu zeci de morți și răniți anual. DN2, ce traversează Moldova și ajunge până la granița cu Ucraina, dar și DN1, care conectează Capitala de vestul țării, completează harta „neagră” a șoselelor. Aceste drumuri au trafic intens, străbat zone urbane importante și sunt, în multe porțiuni, lipsite de infrastructură modernă și benzi separate, ceea ce crește exponențial riscul de coliziuni frontale și accidente grave.

Radarele și noile măsuri de control al traficului

Autoritățile încearcă să reducă aceste statistici dramatice prin intensificarea controalelor și introducerea unor sisteme automatizate. În primele șase luni ale anului 2025, polițiștii au aplicat aproape 350.000 de amenzi pentru viteză, iar peste 36.000 de șoferi au rămas fără permis după ce au fost prinși circulând cu mult peste limita legală.

Un rol important îl joacă sistemul e-SIGUR, implementat la nivel național din primăvara acestui an, care monitorizează automat traficul. În plus, noile radare pe trepied au înregistrat deja peste 15.500 de posibile abateri. Toate aceste măsuri indică o direcție mai fermă în aplicarea legislației, dar rezultatele depind și de schimbarea mentalității șoferilor.

De ce problema rămâne una structurală

Chiar dacă numărul accidentelor grave a scăzut cu 50% față de 2019, tragediile continuă să fie la ordinea zilei. Lipsa autostrăzilor, infrastructura învechită, dar și cultura rutieră deficitară fac ca România să fie constant în topul negru al Europei privind victimele rutiere. Dacă tendința actuală va continua, este nevoie nu doar de sancțiuni mai dure, ci și de investiții în infrastructură și educație rutieră pentru toate categoriile de participanți la trafic.

Altfel, în fiecare an, cifrele reci ale statisticilor vor însemna alte comunități „șterse” de pe hartă, alte familii destrămate și un impact social imposibil de ignorat, conform ProMotor.ro.

