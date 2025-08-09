Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 16:03
de Daoud Andra

Un meniu cu ciorbă şi felul doi costă doar 30 de lei la Eforie, în august. Nici preţurile la pizza sau peşte nu sunt foarte mari: ”Super mâncarea”

Vacanțe și turism
Un meniu cu ciorbă şi felul doi costă doar 30 de lei la Eforie, în august. Nici preţurile la pizza sau peşte nu sunt foarte mari: ”Super mâncarea”
3imagini
FOTO: colaj Playtech.ro

Într-un sezon estival marcat de plângeri legate de tarifele tot mai ridicate la malul mării, veștile bune vin din locuri mai puțin așteptate. Departe de restaurantele unde un prânz obișnuit poate depăși cu ușurință 200 de lei pentru două persoane, în stațiunile din sudul litoralului există terase care demonstrează că mâncarea bună și porțiile generoase nu trebuie să fie sinonime cu prețuri piperate.

Terasa, lăudată de turiști pentru prețuri și pentru mâncare

Pe un grup de Facebook dedicat turiștilor români, o postare a atras atenția prin simplitatea și onestitatea mesajului: cineva a publicat lista de prețuri de la o terasă aflată chiar pe faleză, în Eforie. Oferta este una surprinzător de accesibilă pentru luna august, când majoritatea stațiunilor de pe litoral își ajustează tarifele în sus.

Concret, o ciorbă costă 20 de lei, iar dacă alegi să combini supa cu un fel principal — precum friptură la grătar cu garnitură — ajungi la doar 30 de lei pentru un meniu complet. Pentru iubitorii de pizza, prețurile variază între 32 și 42 de lei, în funcție de sortiment și dimensiune. Felurile de pește și alte preparate clasice au și ele tarife care, raportate la porțiile servite, sunt considerate corecte de către clienți.

Vezi și:
Windows 11 devine tot mai „inteligent”: noi acțiuni AI ajung în meniul contextual

Astfel, un prânz sau o cină pentru două persoane, cu câte un fel de mâncare pentru fiecare și băuturi incluse, nu ar trebui să depășească 150 de lei. O sumă care, în contextul actual, este privită ca o excepție plăcută pe litoralul românesc.

„Bravo lor”

Postarea de pe rețelele de socializare a strâns rapid reacții și comentarii, mulți turiști confirmând că au mâncat acolo și că experiența a fost una pozitivă. „Aici am mâncat și noi, e super mâncarea, aceleași prețuri ca în iulie”, a scris un utilizator. Altul a adăugat scurt: „Bravo lor”, în timp ce altcineva a rezumat opinia generală prin simplul „Preţuri decente”.

Succesul acestei terase pare să fie o combinație între poziționarea privilegiată — chiar pe faleză, cu vedere spre mare — și dorința de a păstra o relație corectă cu clienții. În loc să urce prețurile la vârf de sezon, proprietarii au preferat să mențină tarifele la același nivel ca în iulie, atrăgând astfel turiștii care vor să se bucure de litoral fără să facă compromisuri majore la buget.

Această abordare nu este doar o strategie comercială inspirată, ci și un semnal că există loc pe litoral pentru o ofertă diversificată: nu toate locațiile trebuie să vizeze doar profitul maxim pe termen scurt, ci pot construi loialitatea clienților prin corectitudine și calitate constantă.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Firmele românești fac angajări în masă – zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Paradoxal, ai mai mai multe șanse să te angajezi cu 8 clase decât dacă ai terminat o facultate
Firmele românești fac angajări în masă – zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Paradoxal, ai mai mai multe șanse să te angajezi cu 8 clase decât dacă ai terminat o facultate
Taxe de drum care trebuie plătite de românii care merg în Albania. Carburanţii cei mai ieftini se găsesc în Macedonia de Nord
Taxe de drum care trebuie plătite de românii care merg în Albania. Carburanţii cei mai ieftini se găsesc în Macedonia de Nord
Un proprietar care şi-a făcut gard înalt, certat de vecinul care nu mai poate ajunge în curte. „E ridicol”. Bărbatul se apără: “Nu vreau să devenim duşmani, e casa mea”
Un proprietar care şi-a făcut gard înalt, certat de vecinul care nu mai poate ajunge în curte. „E ridicol”. Bărbatul se apără: “Nu vreau să devenim duşmani, e casa mea”
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”
O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Salata de vinete, reţeta ca în copilărie. Aşa o făceau bunicile noastre, ingredientele sunt simple
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Playtech Știri
Momentul amuzant în care Emmanuel Macron pare cucerit de Kate Middleton. Preşedintele Franţei a uitat că este fotografiat
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei