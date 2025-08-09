Un meniu cu ciorbă şi felul doi costă doar 30 de lei la Eforie, în august. Nici preţurile la pizza sau peşte nu sunt foarte mari: ”Super mâncarea”

Într-un sezon estival marcat de plângeri legate de tarifele tot mai ridicate la malul mării, veștile bune vin din locuri mai puțin așteptate. Departe de restaurantele unde un prânz obișnuit poate depăși cu ușurință 200 de lei pentru două persoane, în stațiunile din sudul litoralului există terase care demonstrează că mâncarea bună și porțiile generoase nu trebuie să fie sinonime cu prețuri piperate.

Terasa, lăudată de turiști pentru prețuri și pentru mâncare

Pe un grup de Facebook dedicat turiștilor români, o postare a atras atenția prin simplitatea și onestitatea mesajului: cineva a publicat lista de prețuri de la o terasă aflată chiar pe faleză, în Eforie. Oferta este una surprinzător de accesibilă pentru luna august, când majoritatea stațiunilor de pe litoral își ajustează tarifele în sus.

Concret, o ciorbă costă 20 de lei, iar dacă alegi să combini supa cu un fel principal — precum friptură la grătar cu garnitură — ajungi la doar 30 de lei pentru un meniu complet. Pentru iubitorii de pizza, prețurile variază între 32 și 42 de lei, în funcție de sortiment și dimensiune. Felurile de pește și alte preparate clasice au și ele tarife care, raportate la porțiile servite, sunt considerate corecte de către clienți.

Astfel, un prânz sau o cină pentru două persoane, cu câte un fel de mâncare pentru fiecare și băuturi incluse, nu ar trebui să depășească 150 de lei. O sumă care, în contextul actual, este privită ca o excepție plăcută pe litoralul românesc.

„Bravo lor”

Postarea de pe rețelele de socializare a strâns rapid reacții și comentarii, mulți turiști confirmând că au mâncat acolo și că experiența a fost una pozitivă. „Aici am mâncat și noi, e super mâncarea, aceleași prețuri ca în iulie”, a scris un utilizator. Altul a adăugat scurt: „Bravo lor”, în timp ce altcineva a rezumat opinia generală prin simplul „Preţuri decente”.

Succesul acestei terase pare să fie o combinație între poziționarea privilegiată — chiar pe faleză, cu vedere spre mare — și dorința de a păstra o relație corectă cu clienții. În loc să urce prețurile la vârf de sezon, proprietarii au preferat să mențină tarifele la același nivel ca în iulie, atrăgând astfel turiștii care vor să se bucure de litoral fără să facă compromisuri majore la buget.

Această abordare nu este doar o strategie comercială inspirată, ci și un semnal că există loc pe litoral pentru o ofertă diversificată: nu toate locațiile trebuie să vizeze doar profitul maxim pe termen scurt, ci pot construi loialitatea clienților prin corectitudine și calitate constantă.