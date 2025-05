Un membru al Familiei Regale a fost diagnosticat cu autism la 30 de ani

Flora Alexandra Ogilvy, o figură discretă, dar apreciată în cercurile publice și culturale din Marea Britanie, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu autism la vârsta de 30 de ani. Membră a Familiei Regale britanice și verișoară de gradul al II-lea a Regelui Charles al III-lea, Flora a făcut anunțul public în urma unor evaluări psihiatrice complexe, conform presei internaționale.

Un diagnostic ce vine pe fondul altor probleme de sănătate în familia regală

Diagnosticarea a venit după ce tânăra a fost supusă mai multor teste și chestionare realizate pe parcursul unei săptămâni. În ciuda veștii, Flora Alexandra a transmis un mesaj de încredere și autoacceptare, afirmând că această nouă etapă din viața ei o ajută să devină „mai blândă și mai înțelegătoare cu sine”.

Vestea vine la mai puțin de doi ani după ce și alți membri ai familiei regale – Regele Charles și Prințesa de Wales, Kate Middleton – au fost diagnosticați cu cancer, ceea ce a adus în atenția publicului problemele de sănătate ale familiei.

„M-am luptat în liniște cu provocările neurodiversității mele încă din copilărie, dar, acum, sunt capabilă să-i percep și punctele forte. Ca multe alte femei, abia recent m-am simțit obligată să urmez o evaluare clinică. Aceasta a venit ca o nevoie urgentă de clarificare, înainte de a-mi începe doctoratul la Institutul de Artă Courtauld. Mă simt puternică, având un cadru în care pot să-mi înțeleg experiențele și sensibilitățile. Îmi aduce un sentiment de ușurare, precum și de validare. Știu că acest lucru nu numai că mă va ajuta să fiu mai blândă cu mine însămi, dar va ajuta și comunitatea mea să mă sprijine eficient”, a precizat aceasta.

Totuși, Flora Ogilvy rămâne optimistă și activă în domeniul său profesional.

„Dr. Paschos a descris cum «multe femei autiste învață să-și mascheze sau să-și camufleze diferențele, imitând în mod conștient normele sociale atât de eficient încât celelalte nu observă semnele». Mă pot identifica cu asta, dar îmi place și cercetarea și sunt capabilă să vorbesc elocvent la întâlniri”, a mai spus aceasta.

Expertă în artă și activă în spațiul public

Absolventă a University of Bristol și deținătoare a unui master în istoria artei la prestigiosul Courtauld Institute of Art, Flora este cunoscută pentru implicarea sa în promovarea artei și culturii. Deși nu deține un titlu regal și nu are atribuții oficiale în cadrul Casei Regale, aceasta participă frecvent la evenimente publice și ceremonii.

În 2020, Flora s-a căsătorit cu finanțistul suedez Timothy Vesterberg, într-o ceremonie restrânsă la Chapel Royal, în Palatul St James din Londra. Un an mai târziu, cuplul a organizat și o binecuvântare religioasă, la care au participat mai mulți membri ai familiei regale, printre care Prințul Edward și Ducesa de Edinburgh.

Prin sinceritatea dezvăluirii sale, Flora Alexandra Ogilvy oferă o perspectivă autentică asupra diversității neurologice și a modului în care acceptarea unui diagnostic poate aduce echilibru și încredere într-o lume dominată adesea de convenții și așteptări rigide.