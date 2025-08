Un medic dezvăluie prin ce ar fi trecut Ion Iliescu în ultimele săptămâni de viaţă. ”A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui”

Ion Iliescu, fostul președinte al României și figură emblematică a tranziției post-comuniste, a murit marți, 5 august, în jurul orei 15:55, la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, după aproape două luni petrecute în secția de terapie intensivă. Finalul său a fost unul profund dureros, marcat de proceduri medicale invazive, speranțe și o agonie prelungită de lipsa unui cadru legal clar pentru pacienții în stadii terminale, spune un medic specialist.

Internat pe 9 iunie, Iliescu a fost diagnosticat cu un cancer pulmonar într-un stadiu avansat, alături de alte comorbidități severe. Pe fondul acestor probleme, starea sa de sănătate s-a deteriorat constant. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, care a aplicat tratamente complexe, scopul final al intervențiilor nu a mai fost salvarea, ci prelungirea vieții.

Iliescu a fost menținut în viață prin ventilație mecanică, după ce medicii au fost nevoiți să recurgă la traheostomie – o intervenție invazivă menită să asigure respirația în cazul în care căile aeriene nu mai funcționează normal. În lipsa șanselor reale de recuperare, aceste proceduri au fost doar o formă de prelungire a suferinței.

Un medic ATI, implicat în tratarea cazurilor similare, a evidențiat o problemă majoră a sistemului sanitar românesc: absența unei legislații coerente privind îngrijirea paliativă.

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat”, a transmis medicul Iuliu Torje, potrivit aceleiași surse.