Un livrator etiopian, jefuit de un bucureştean. A luat banii pe care îi avea bărbatul, dar şi scuterul. Cum a fost prins de poliţişti

Un incident bizar a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde un livrator etiopian a fost jefuit în timp ce își desfășura activitatea. Povestea pare desprinsă dintr-un scenariu absurd: un bărbat de 51 de ani i-a furat scuterul, banii și geanta de livrare, pentru ca apoi să aducă vehiculul înapoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Polițiștii bucureșteni au reușit să-l identifice și să-l rețină la aproape o lună de la comiterea faptei.

Cum s-a petrecut totul

Conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, totul s-a întâmplat în data de 13 septembrie 2025. Livratorul, un bărbat etiopian de 33 de ani, angajat al unei platforme de curierat la cerere, și-a lăsat scuterul pe o alee din fața unui magazin din Sectorul 2, pentru câteva momente. Vehiculul era nesupravegheat, dar avea cheile în contact, un detaliu care s-a dovedit fatal.

Profitând de neatenția acestuia, un bărbat de 51 de ani a sustras scuterul și a plecat cu el pe un traseu scurt prin cartier. Potrivit polițiștilor, individul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe lângă scuter, acesta a furat și geanta livratorului, în care se aflau diverse bunuri și 600 de lei în numerar.

După un timp, bărbatul s-a întors la locul faptei și a adus vehiculul înapoi, încercând, probabil, să dea impresia că totul fusese o simplă „împrumutare”. Livratorul a descoperit însă că îi lipsesc banii și geanta, motiv pentru care a mers imediat la poliție pentru a depune plângere.

Polițiștii au identificat suspectul după aproape o lună

Sesizarea a fost făcută pe 15 septembrie, iar ancheta a fost preluată de Secția 7 Poliție. După mai multe verificări și audieri, anchetatorii au reușit să-l identifice pe principalul suspect: un bărbat de 51 de ani, cunoscut cu antecedente.

Potrivit informațiilor oficiale, suspectul a fost reținut joi, 10 octombrie, fiind acuzat de furt calificat, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„Bărbatul a fost depistat și condus la audieri. A fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca vineri să fie prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Livratorul, o nouă victimă a riscurilor de pe stradă

Cazul readuce în atenție pericolele cu care se confruntă zilnic livratorii din marile orașe. Mulți dintre ei, inclusiv străini veniți în România pentru un trai mai bun, lucrează în condiții dificile, adesea până târziu în noapte și în zone izolate.

Livratorul etiopian, în vârstă de 33 de ani, a declarat polițiștilor că a fost șocat de cele întâmplate și că nu se aștepta ca un gest de neatenție de câteva minute să ducă la pierderea bunurilor sale.

Deși scuterul i-a fost înapoiat, pierderea banilor și trauma momentului rămân. Incidentul servește drept lecție pentru alți livratori, care sunt sfătuiți să nu lase niciodată vehiculele nesupravegheate, indiferent de durata opririi.

O faptă bizară, dar cu urmări serioase

Deși la prima vedere ar putea părea o întâmplare neobișnuită, fapta are consecințe legale serioase. Bărbatul de 51 de ani riscă o pedeapsă cu închisoarea, mai ales având în vedere multiplele infracțiuni comise simultan – furt, conducere fără permis și folosirea unui bun sustras.

Cercetările continuă, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Autoritățile urmează să decidă dacă suspectul va fi arestat preventiv sau va fi cercetat sub control judiciar.