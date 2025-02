Un jurnalist demontează erorile științifice făcute de Călin Georgescu: „În primul rând este ‘tabelul’ lui Mendeleev, nu ‘tabloul’, pentru că Mendeleev nu era pictor”

Discursurile lui Călin Georgescu au atras numeroase reacții și critici în mediul online. Multe dintre spusele politicianului din diverse emisiuni și interviuri TV au fost analizate de jurnaliști sau experți în diverse domenii, iar aceștia au scos la iveală anumite fracturi de logică din afirmațiile candidatului la prezidențiale.

După ce a câștigatul primul tur al alegerilor prezidențiale, anulate ulterior, Călin Georgescu a început să fie din ce în ce mai prezent la emisiunile TV. Ulterior au ieșit la lumină și alte declarații ale sale, din intervenții mai vechi. Jurnalistul Claudiu Tănăselia a făcut recent o postare în mediul online, unde a vorbit despre erorile de știință și de logică făcute de Călin Georgescu în afirmațiile sale.

„Am auzit că cineva a zis că România are elemente rare, care nu există în tabelul lui Mendeleev. Fals, nu a zis nimeni așa ceva, a zis ceva și mai aiurea—m-am uitat eu la interviu, ca să nu trebuiască să o faceți voi, link în comentarii, minutul 52:00: ‘[România] are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeleev, alea ultimele. […] Aurul monoatomic este în România. Nici nu există pe tabloul lui Mendeleev’.

Citește și: Călin Georgescu și George Simion au chemat mii de români în Parcul Tineretului din Capitală la ”Marea Horă a Unirii Neamului”: ”E nebunie acolo, te calcă în picioare!”

Ok, deci în primul rând este ‘tabelul’ lui Mendeleev, nu ‘tabloul’, pentru că Mendeleev nu era pictor. În al doilea rând, România nu are elementele ‘alea, ultimele’, adică în nici un caz nu avem Livermorium, Tennessine și Oganesson, pentru că nimeni pe lumea asta nu are așa ceva în mod curent, sunt elemente sintetice, cu timp de înjumătățire câteva secunde sau fracțiuni de secundă, care există pentru scurt timp, în condiții speciale, doar în câteva acceleratoare de particule din lumea asta, pe care le putem număra pe degetele de la o mână. Din păcate, în România nu există așa ceva, ar fi frumos să existe, eu votez masiv cu oricine promite că ne construiește acceleratoare de particule care să producă Oganesson.

Citește și: Călin Georgescu, pregătit pentru orice scenariu: ce funcție înaltă vizează dacă va fi exclus de la prezidențiale

Iar asta cu aurul monoatomic nu am înțeles-o, poate e ceva specie de aur folosită de daci, nu știu. După care m-am gândit că poate a vrut să zică aur monoizotopic, în sensul că aurul are un singur izotop natural stabil, 197-Au, asta e adevărat, dar asta e valabil pentru tot aurul din lume și din univers, din câte știm noi până acum. Deci putem spune că România are aur monoizotopic, dar ăsta este în sistemul periodic ( ‘tabloul’ lui Mendeleev) și oricine din universul ăsta care are aur, are de fapt aur monoizotopic, inclusiv cei de pe Tau Ceti III care-l vor pe Bishop înapoi. Am pus o poză cu niște solenoizi dacici din aur monoizotopic, pentru algoritm”, a scris jurnalistul.