„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 15:47
de Badea Violeta

Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?

Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat
Romania si Ungaria, prin ochii unui indian care traieste si munceste aici de doi ani. Sursa foto: atomico.ro

Un mesaj postat recent pe Reddit a stârnit discuții aprinse în mediul online. Provine de la un străin care trăiește și lucrează în România de câțiva ani și care a făcut o observație surprinzătoare despre țara noastră, comparativ cu un vecin din vest. Comunitățile online au reacționat imediat, iar tema a deschis discuții mai ample despre percepția României de către cei care vin să muncească aici.

România, mult mai apreciată decât vecinii

Tânărul indian a scris pe Reddit: ”Sunt indian, lucrez în România de 2 ani și vreau să spun că România este de 100 de ori mai frumoasă decât Ungaria”.

Afirmația a captat atenția internauților și a fost privită ca o apreciere autentică din partea unui străin care trăiește zi de zi în România. Mesajul nu se rezumă doar la o comparație vizuală, ci recunoaște atmosfera, oportunitățile și experiența umană pe care țara noastră le oferă.

Indianul face parte dintr-o comunitate tot mai numeroasă de muncitori extracomunitari care contribuie activ la economia României. La finalul anului 2024, potrivit datelor oficiale, peste 140.640 de angajați provenind din afara Uniunii Europene lucrau legal în țară.

Cei mai mulți dintre ei provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, iar principalele domenii în care activează sunt producția, construcțiile, comerțul, HoReCa și serviciile administrative.

Muncitorii străini, pilon economic esențial

Creșterea cererii de forță de muncă a determinat angajatorii să apeleze tot mai mult la muncitori din afara UE. În construcții lucrează aproape 30.000 de extracomunitari, iar în producție peste 29.000.

Romulus Badea, președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, atrage atenția că economia României nu mai poate funcționa fără acest aport.

”Economia României nu mai poate funcționa fără aportul muncitorilor străini, iar plafonul actual de 100.000 de avize este insuficient pentru a acoperi cererea reală din piață”, spune el, potrivit Agerpres.

În viziunea sa, nu există o competiție între muncitorii locali și cei străini, ci un gol de ofertă care trebuie acoperit pentru a evita blocaje economice. De aceea, autoritățile și mediul privat trebuie să regândească politicile de imigrare și integrare.

Muncitorii străini, remunerați similar cu cei români

În România, muncitorii străini au drepturi echivalente cu cele ale românilor, inclusiv în privința salariului minim. Pentru pozițiile de nivel entry, salariile nete variază între 2.600 și 3.600 de lei, în funcție de sector.

Angajații din retail câștigă aproximativ 3.000 de lei, cei din construcții până la 3.600 de lei, în industria alimentară și HoReCa salariul este de 3.000 de lei, în transport și distribuție circa 3.100 de lei, iar în turism salariul scade la 2.600 de lei, relatează taktrecruitment.ro.

Angajatorii care recrutează muncitori din afara UE trebuie să asigure și cazare, pe lângă salariul minim. Deși procesul de recrutare este mai complex și costisitor, această strategie este esențială pentru compensarea deficitului de forță de muncă locală.

În 2022, numărul permiselor de muncă pentru non-europeni a depășit 96.000, dublu față de 2021, evidențiind dependența pieței românești de aportul muncitorilor străini.

