Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția unui avocat din București, după ce o femeie din Iași și-a asumat rolul de „intermediar” în divorțul fiului ei de în vârstă de 40 de ani.

Un ieșean și-a pus mama să divorțeze în locul lui

Avocatul Ciprian Iordan a relatat pe rețelele sociale cum a fost sunat de o femeie, care i-a spus direct că băiatul ei vrea să divorțeze, dar nu are chef să se ocupe de proceduri, așa că ea va face totul în locul lui.

„I-am explicat că nu dânsa trebuie să vrea, ci fiul. Mi-a răspuns: «Da, și el vrea, dar nu are chef să se ocupe, așa că mă ocup eu»”, a povestit avocatul.

”I-am dat multe șanse”

Discuția a continuat într-un ton care l-a făcut pe jurist să zâmbească. Întrebată care este motivul divorțului, femeia a spus: „Nu-l mai iubește și i-am dat multe șanse”. Încurcat, avocatul a întrebat cine i-a dat soției mai multe șanse, fiul sau ea. Răspunsul a fost unul halucinant.

„Amândoi i-am dat. Noi venim dintr-o familie foarte bună și ea nu s-a ridicat niciodată la pretențiile noastre”, a replicat femeia.

Mai mult, aceasta s-a oferit chiar să fie martoră în proces, în calitate de… soacră. În final, bărbatul s-a prezentat la avocat împreună cu mama sa, iar divorțul a decurs pe repede-înainte, deoarece se pare că și soția abia aștepta separarea.

Situația inedită a stârnit amuzament în mediul online, unde povestea avocatului a devenit una virală.