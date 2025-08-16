Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 14:12
de Filon Stan

Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie

Social
Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie
Un iesean comod si-a trimis mama sa faca demersurile pentru divortul de sotia lui

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția unui avocat din București, după ce o femeie din Iași și-a asumat rolul de „intermediar” în divorțul fiului ei de în vârstă de 40 de ani.

Un ieșean și-a pus mama să divorțeze în locul lui

Avocatul Ciprian Iordan a relatat pe rețelele sociale cum a fost sunat de o femeie, care i-a spus direct că băiatul ei vrea să divorțeze, dar nu are chef să se ocupe de proceduri, așa că ea va face totul în locul lui.

„I-am explicat că nu dânsa trebuie să vrea, ci fiul. Mi-a răspuns: «Da, și el vrea, dar nu are chef să se ocupe, așa că mă ocup eu»”, a povestit avocatul.

Vezi și:
Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale
Se poate divorța în instanță și fără certificatul de căsătorie? Tot ce trebuie să știi înainte de a ajunge în fața judecătorului

”I-am dat multe șanse”

Discuția a continuat într-un ton care l-a făcut pe jurist să zâmbească. Întrebată care este motivul divorțului, femeia a spus: „Nu-l mai iubește și i-am dat multe șanse”. Încurcat, avocatul a întrebat cine i-a dat soției mai multe șanse, fiul sau ea. Răspunsul a fost unul halucinant.

„Amândoi i-am dat. Noi venim dintr-o familie foarte bună și ea nu s-a ridicat niciodată la pretențiile noastre”, a replicat femeia.

Mai mult, aceasta s-a oferit chiar să fie martoră în proces, în calitate de… soacră. În final, bărbatul s-a prezentat la avocat împreună cu mama sa, iar divorțul a decurs pe repede-înainte, deoarece se pare că și soția abia aștepta separarea.

Situația inedită a stârnit amuzament în mediul online, unde povestea avocatului a devenit una virală.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
A fost reușită „citirea” gândurilor, iar asta aduce speranță pentru pacienții cu paralizie care nu pot vorbi
A fost reușită „citirea” gândurilor, iar asta aduce speranță pentru pacienții cu paralizie care nu pot vorbi
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Momentul în care un șofer român este prins mergând pe contrasens, pe autostradă. Ce au descoperit politștii despre bărbatul de la volan
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Ce l-ar fi rugat Nina Iliescu pe Ion Iliescu, pe patul de spital. Soția fostului președinte, de neconsolat, dorința i-a rămas neîndeplinită
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Întoarcerea telefonului cu clapetă. iPhone-ul pliabil pregătit de Apple ar putea marca o nouă eră în design
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Doi români au transformat o magazie a unui ştrand într-o căsuţă de vacanţă. Locul a devenit un colţ de Rai, la câţiva kilometri de Timişoara
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de demență cu până la 20%, spun oamenii de știință
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Playtech Știri
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Playtech Știri
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou