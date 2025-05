Un gigant român, cu o istorie de 35 de ani într-un domeniu de mare interes, se vinde la polonezi. ”În toată nebunia asta din România”

Agenția de turism Paralela 45, fondată de Alin Burcea în 1990, intră într-o nouă etapă a existenței sale: fuziunea cu Rainbow Tours S.A., unul dintre cei mai mari touroperatori din Polonia. Tranzacția, anunțată oficial în mai 2025, presupune vânzarea a 70% din compania românească, urmând ca restul de 30% să fie transferat în tranșe, pe o perioadă de cinci ani. Este un pas strategic într-un context regional marcat de concurență acerbă și presiuni financiare tot mai mari.

Într-un peisaj turistic românesc dominat de volatilitate și fragmentare, Burcea justifică decizia prin nevoia de consolidare: „În toată nebunia asta care se întâmplă în România, cu foarte multe firme care deschid, singura formulă care să ne sprijine este alianța cu un jucător european”. Paralela 45 rămâne în continuare sub conducerea fondatorului, iar fiica sa, Ioana Burcea, preia un rol cheie în direcțiile de e-commerce, IT și marketing, ca Head of Business Innovation.

O tranzacție care promite mai mult decât un exit

Fuziunea dintre Paralela 45 și Rainbow Tours nu este un simplu exit antreprenorial, ci mai degrabă o alianță strategică menită să transforme operatorul român într-un jucător regional mai puternic. Alin Burcea păstrează o treime din acțiuni și funcția de CEO, planificând totodată o tranziție ordonată către pensionare în următorii trei ani. „Sunt trei variante – ori o vinzi, ori o închizi, ori o dezvolți. Și noi am ales să o dezvoltăm”, spune el.

Rainbow Tours, cu sediul în Łódź, este listată la Bursa din Varșovia, are peste 800 de angajați, o rețea de peste 100 de filiale și venituri anuale de peste 900 de milioane de euro. Compania activează deja în Grecia, Turcia, Cehia, Spania și Lituania, iar achiziția Paralela 45 face parte dintr-un plan mai larg de expansiune în Europa Centrală și de Est.

România, o piață cu potențial… dar și cu multe capcane

Pentru Rainbow, România reprezintă o piață atractivă prin creșterea puterii de cumpărare și apetitul în creștere al populației pentru vacanțe externe organizate. Totuși, contextul este complicat: sezonul estival e scurt, turismul incoming e neglijat de autorități, iar multe agenții operează pe pierdere doar pentru a acapara cotă de piață.

Alin Burcea trage un semnal de alarmă asupra acestei realități: „Vin companii în România să ia turiști, nu să aducă. Statul nu încurajează incoming-ul. Avem un singur sprijin care nici măcar nu a fost implementat”. În ciuda acestui climat, fuziunea cu Rainbow vine cu planuri ambițioase: extinderea ofertei de circuite și destinații exotice, atragerea de turiști polonezi pe litoralul românesc și o repoziționare digitală completă a brandului Paralela 45.

Un parteneriat de know-how și tehnologie

Colaborarea dintre cele două companii nu este una unilaterală. Dacă Rainbow aduce volum, experiență și acces la piețe externe, Paralela 45 contribuie cu infrastructură IT avansată, o prezență solidă în România și un brand puternic. Ioana Burcea va coordona digitalizarea și lansarea unei noi platforme online, inclusiv o aplicație mobilă, într-o direcție strategică care vizează segmentul tânăr, tech-savvy, cu vârsta medie de 25-35 de ani.

„Vom realiza o repoziționare a brandului, urmărind un public dinamic, care pune accent pe experiențe”, explică ea. De asemenea, planul include extinderea prezenței offline, angajări noi și tarife mai bune datorită accesului la volumele mari ale Rainbow.

Ce urmează pentru Paralela 45

În viitorul apropiat, se are în vedere inclusiv operarea unor zboruri charter cu turiști polonezi către litoralul românesc sau stațiunile balneare. Succesul acestui demers va depinde, în mare parte, de disponibilitatea hotelierilor autohtoni de a adapta tarifele la un nivel competitiv.

„Resursa de incoming e nelimitată, dar trebuie să înțelegem pericolul de a o rata”, avertizează Alin Burcea. Tranzacția, programată să se finalizeze în iunie 2025, a fost coordonată de BT Capital Partners și firma de avocatură Istocescu & Vintilă, semnalând o operațiune de anvergură și seriozitate strategică.

În concluzie, vânzarea majoritară a Paralelei 45 către Rainbow Tours nu înseamnă o retragere, ci o regândire profundă a modelului de business. Într-o piață tot mai aglomerată și imprevizibilă, fuziunea vine ca o șansă pentru consolidare, adaptare și renaștere – cu know-how polonez și ADN românesc, conform Profit.ro.