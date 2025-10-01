Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București

Ultima ora
01 oct. 2025
de Ozana Mazilu

RADAR 2025 aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele

Festivalul de New Media Art RADAR, ajuns la a șasea ediție, își redeschide porțile în București, la Casa Presei Libere, în perioada 3–5 octombrie 2025. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea experimenta arta digitală în forme spectaculoase: instalații interactive, proiecții imersive, artă generativă și performance-uri live semnate de artiști din 11 țări. Interesul este deja ridicat – peste 2.500 de bilete au fost vândute înainte de deschidere, iar unele intervale sunt deja epuizate.

Instalații interactive și artiști din întreaga lume

Ediția din acest an aduce lucrări inovatoare semnate de creatori români și internaționali. Printre atracțiile principale se află:

  • The Pledge (România) – o instalație interactivă ce folosește inteligența artificială pentru a transforma chipul vizitatorilor într-un mural digital.
  • Onirica() (Italia) – un experiment vizual ce transformă vise reale în imagini generate de AI.
  • Flux (Franța) – o instalație cinetică unde linii de lumină controlate robotic se mișcă organic în sincron cu muzica.
  • Visual Bird Sounds (Australia) – un univers unde cântecul păsărilor se transformă în sculpturi digitale.
  • Oh Lord (Franța) – o lucrare audiovizuală construită pe baza imaginilor solare din arhiva NASA.
  • Bloom (Polonia) – module cinetice care creează hipnotic jocuri de lumini.

La acestea se adaugă creații ale unor colective și artiști precum Jin Lee, Tundra, Media Tribe și Peppercorns. Festivalul este susținut tehnologic de Epson, iar implementarea tehnică poartă semnătura 360 Revolution.

În plus, seara de vineri și cea de sâmbătă vor fi animate de performance-uri live pe scena Audio Visual, unde artiști locali și internaționali vor combina muzica electronică cu vizualuri generative. Printre invitați se numără Amelie Duchow, Moritz Simon Geist, Dan Andrei & Visceral, Andrei Ciubuc & Dreamrec.

Tehnologie, mobilitate și sustenabilitate

RADAR 2025 nu înseamnă doar artă digitală, ci și experimente care aduc tehnologia mai aproape de public. Partenerul de mobilitate BYD prezintă instalația ATEM, realizată de studioul Ausgang, care în anumite intervale va fi alimentată direct de bateriile mașinilor electrice prin funcția Vehicle to Load (V2L). Astfel, energia mobilității devine energie pentru artă, demonstrând cum inovația poate genera experiențe culturale.

Sustenabilitatea joacă și ea un rol important. Festivalul se parteneriază cu Environ, care oferă acces gratuit la RADAR sau la secțiunea RADAR Kids pentru fiecare aparat electronic uzat adus la punctul de colectare. Fie că este vorba despre un telefon vechi, un cablu sau un laptop stricat, acestea pot fi transformate într-un bilet de intrare – o inițiativă prin care publicul devine parte activă a grijii pentru mediu.

Experiența festivalului este completată de un parteneriat cu Blue, care oferă participanților curse de ride-sharing la jumătate de preț, în limita a 13 lei pe călătorie, folosind codul BLUEXRADAR.

Program, bilete și acces pentru toată familia

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a trei zile, în intervalele:

  • Vineri, 3 octombrie: 14:00 – 00:00
  • Sâmbătă, 4 octombrie: 11:00 – 00:00
  • Duminică, 5 octombrie: 11:00 – 21:00

Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-ul oficial al festivalului, sau la fața locului, în limita locurilor disponibile. Prețurile sunt:

  • Adulți: 70 lei
  • Studenți: 55 lei
  • Copii: 60 lei
  • Pachet 2 adulți + 2 copii: 240 lei
  • Pachet 1 adult + 2 copii: 170 lei
    Copiii sub 3 ani au acces gratuit.

Plata se poate face inclusiv prin cardurile UP Cultura, ceea ce facilitează accesul publicului tânăr și al familiilor.

RADAR 2025 reunește arta și tehnologia într-o experiență care depășește simpla vizitare a unui festival. Este un spațiu unde lumina, sunetul și inteligența artificială se împletesc pentru a crea un univers imersiv, dar și o platformă care promovează inovația, sustenabilitatea și mobilitatea electrică. Cu instalații spectaculoase, artiști internaționali și o agendă adaptată tuturor vârstelor, evenimentul promite să fie unul dintre cele mai importante repere culturale ale toamnei.

