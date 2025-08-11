Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”

Un agricultor din comuna Jijila, județul Tulcea, trage un semnal de alarmă după ce s-a trezit amendat de ANAF pentru o achiziție pe care o consideră firească și obligatorie în contextul muncii câmpului: câteva sute de litri de apă cumpărați pentru angajații săi. În urma unui control fiscal, acesta a fost sancționat pe motiv că a cumpărat apa pe firmă.

Control fiscal cu „surprize”

Fermierul, pe nume Dumitru Bărbieru, a renunțat la creșterea porcilor în urmă cu câțiva ani, după ce pesta porcină africană i-a distrus întreaga fermă de suine. În prezent, el lucrează 250 de hectare cultivate cu grâu, porumb și soia. În contextul muncii la câmp, asigurarea apei potabile pentru angajații lui este o necesitate, nu un moft.

„Imediat ce prim-ministrul a declarat că va eradica evaziunea fiscală, iar domnul ministru Nazare a menționat la postul de televiziune Antena 1 că nu vor fi sub lupa autorităților micii antreprenori care cred că sunt cu plățile la zi, m-am trezit cu vizita unui inspector de la ANAF după ce mi s-a comunicat că am picat la control fiscal pentru anul 2019”, povestește fermierul pentru Agrointeligența.

Potrivit lui Bărbieru, vizita inspectorului nu a vizat doar aspecte majore, ci și cheltuieli mărunte, precum achiziția apei pentru muncitori.

„Acum două săptămâni, cel care m-a verificat mi-a scos în neregulă până și apa pe care am cumpărat-o pentru lucrătorii din fermă în 2019. I-am justificat achiziția câtorva sute de litri de apă, la distanţă de ceva luni, prin faptul că pe mine mă amendează ITM-ul dacă nu le cumpăr apă muncitorilor”, mai spune acesta.

Alte „nereguli” depistate

Pe lista observațiilor făcute de ANAF s-au mai aflat bilete de bac, fiecare de 3,25 lei, necesare pentru traversarea utilajelor, precum și achiziția unor anvelope pe care inspectorul le-ar fi considerat destinate autovehiculelor și nu utilajelor agricole.

„A mai găsit că am trecut cu bacul pentru care am avut nişte bilete de 3,25 lei, că am luat anvelope și a presupus că sunt pentru autovehicule, nu sunt pentru utilaje. În schimb, domnul de la ANAF nu a avut niciun stres, s-a chinuit să caute probleme o lună de zile, ca să scoată 1.000 de lei de la mine”, afirmă Bărbieru.

Ceea ce îl nemulțumește cel mai mult pe agricultor nu este valoarea amenzii, ci principiul. El consideră că astfel de interpretări excesive îi pot lovi pe mulți alți fermieri care muncesc din greu și respectă legea.