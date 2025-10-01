Ultima ora
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
01 oct. 2025 | 12:18
de Ioana Bucur

Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”

ȘTIRI EXTERNE
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată:
Un italian, uimit de pâinea la conservă din SUA. Foto: Facebook

Un clip video postat pe rețelele de socializare a stârnit numeroase reacții după ce un european a descoperit un produs inedit pe rafturile unui supermarket din Statele Unite: pâine la conservă. Imaginile, devenite virale, arată cutii metalice inscripționate cu etichete colorate, pe care sunt trecute detalii despre produs, dar și instrucțiuni de utilizare.

Reacția unui european când a descoperit pâinea la conservă

„Nu mi-a venit să cred când am văzut. Pâine… la conservă. Și, culmea, are și instrucțiuni”, a spus bărbatul în filmarea care a strâns zeci de mii de vizualizări și comentarii ironice sau curioase.

Pâinea la conservă, un produs mai puțin cunoscut în Europa, are însă tradiție în anumite regiuni din Statele Unite. Cunoscută sub denumirea de Boston Brown Bread, această pâine densă, ușor dulce, se prepară cu făină de secară, melasă și lapte bătut. După ce este pusă în conserve metalice, produsul se sterilizează prin fierbere sau coacere, ceea ce îi conferă o durată de valabilitate de câteva luni.

Mulți internauți europeni s-au amuzat pe seama descoperirii și au comparat pâinea la conservă cu mâncarea destinată armatei sau situațiilor de urgență. „Asta e pentru apocalipsă”, a glumit un comentator. Alții au recunoscut că au încercat produsul și l-au descris ca fiind „surprinzător de gustos”, mai ales alături de fasole sau unt.

Vezi și:
Nu folie, nici pungi: Metoda inteligentă de a împacheta pâinea ca să rămână proaspătă și moale mai multe zile
Cutremur puternic de 7,5 grade în Strâmtoarea Drake, între America de Sud și Antarctica. Specialiștii monitorizează zona

În Statele Unite, pâinea la conservă se regăsește mai ales în New England și este considerată un preparat tradițional pentru mesele în familie. Deși pare o curiozitate pentru vizitatorii străini, americanii o asociază cu rețetele moștenite de la bunici și cu mesele simple, dar consistente.

Specialiștii în gastronomie explică faptul că metoda de conservare a pâinii are la bază aceleași principii ca în cazul altor produse alimentare. Sterilizarea în recipient metalic împiedică alterarea și oferă siguranță consumului pentru perioade mai lungi.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...