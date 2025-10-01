Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”

Un clip video postat pe rețelele de socializare a stârnit numeroase reacții după ce un european a descoperit un produs inedit pe rafturile unui supermarket din Statele Unite: pâine la conservă. Imaginile, devenite virale, arată cutii metalice inscripționate cu etichete colorate, pe care sunt trecute detalii despre produs, dar și instrucțiuni de utilizare.

Reacția unui european când a descoperit pâinea la conservă

„Nu mi-a venit să cred când am văzut. Pâine… la conservă. Și, culmea, are și instrucțiuni”, a spus bărbatul în filmarea care a strâns zeci de mii de vizualizări și comentarii ironice sau curioase.

Pâinea la conservă, un produs mai puțin cunoscut în Europa, are însă tradiție în anumite regiuni din Statele Unite. Cunoscută sub denumirea de Boston Brown Bread, această pâine densă, ușor dulce, se prepară cu făină de secară, melasă și lapte bătut. După ce este pusă în conserve metalice, produsul se sterilizează prin fierbere sau coacere, ceea ce îi conferă o durată de valabilitate de câteva luni.

Mulți internauți europeni s-au amuzat pe seama descoperirii și au comparat pâinea la conservă cu mâncarea destinată armatei sau situațiilor de urgență. „Asta e pentru apocalipsă”, a glumit un comentator. Alții au recunoscut că au încercat produsul și l-au descris ca fiind „surprinzător de gustos”, mai ales alături de fasole sau unt.

În Statele Unite, pâinea la conservă se regăsește mai ales în New England și este considerată un preparat tradițional pentru mesele în familie. Deși pare o curiozitate pentru vizitatorii străini, americanii o asociază cu rețetele moștenite de la bunici și cu mesele simple, dar consistente.

Specialiștii în gastronomie explică faptul că metoda de conservare a pâinii are la bază aceleași principii ca în cazul altor produse alimentare. Sterilizarea în recipient metalic împiedică alterarea și oferă siguranță consumului pentru perioade mai lungi.