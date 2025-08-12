Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:30
de Ioana Bucur

Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici

Actualitate
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Foto: Facebook

Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), a anunţat, marţi dimineaţă, că şi-a găsit maşina „ciuruită” în parcare.

„Mi-am găsit maşina ciuruită”

Incidentul s-a produs în zona din spatele clădirii instituţiei, acolo unde obişnuieşte să lase autoturismul, însă camerele de supraveghere nu funcţionează de aproximativ două săptămâni, potrivit informaţiilor obţinute de la serviciul de pază.

„Mi-am găsit maşina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivaţie suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”, a scris, marţi, pe Facebook, Vişinel Bălan, publicând şi o fotografie cu autoturismul.

Bălan a transmis că situaţia nu îl va opri din demersurile de reformă pe care le derulează la nivelul instituţiei.

Vezi și:
Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster

„Am verificat la serviciul de pază și am aflat că, din păcate, camera de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde obișnuiesc să-mi parchez mașina, nu mai funcționează de două săptămâni. Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă.

Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea.

Cât despre mașină, va fi reparată. La fel ca și în cazul nostru, important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem. Avem o misiune importantă și nu ne vom da înapoi. Suntem pe drumul cel bun și vom duce lucrurile până la capăt.

Mergem înainte, cu încredere și asumare. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și vă asigur că nu voi da înapoi. Continuăm munca pentru binele comunității!”, a încheiat Vișinel Bălan.

Fostul vicepreşedinte ANPDCA a preluat conducerea DGASPC Giurgiu pe 4 iunie 2025.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține
Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține
Amazon intră tare în cursa cu Starlink și trimite peste 100 de sateliți Kuiper pe orbită
Amazon intră tare în cursa cu Starlink și trimite peste 100 de sateliți Kuiper pe orbită
12 august în istorie: descoperiri, tragedii și momente care au schimbat lumea
12 august în istorie: descoperiri, tragedii și momente care au schimbat lumea
Apple se pregătește să lanseze primul MacBook „ieftin” din istoria companiei
Apple se pregătește să lanseze primul MacBook „ieftin” din istoria companiei
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William