Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici

Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), a anunţat, marţi dimineaţă, că şi-a găsit maşina „ciuruită” în parcare.

„Mi-am găsit maşina ciuruită”

Incidentul s-a produs în zona din spatele clădirii instituţiei, acolo unde obişnuieşte să lase autoturismul, însă camerele de supraveghere nu funcţionează de aproximativ două săptămâni, potrivit informaţiilor obţinute de la serviciul de pază.

„Mi-am găsit maşina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivaţie suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”, a scris, marţi, pe Facebook, Vişinel Bălan, publicând şi o fotografie cu autoturismul.

Bălan a transmis că situaţia nu îl va opri din demersurile de reformă pe care le derulează la nivelul instituţiei.

„Am verificat la serviciul de pază și am aflat că, din păcate, camera de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde obișnuiesc să-mi parchez mașina, nu mai funcționează de două săptămâni. Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă. Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea. Cât despre mașină, va fi reparată. La fel ca și în cazul nostru, important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem. Avem o misiune importantă și nu ne vom da înapoi. Suntem pe drumul cel bun și vom duce lucrurile până la capăt. Mergem înainte, cu încredere și asumare. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și vă asigur că nu voi da înapoi. Continuăm munca pentru binele comunității!”, a încheiat Vișinel Bălan.

Fostul vicepreşedinte ANPDCA a preluat conducerea DGASPC Giurgiu pe 4 iunie 2025.