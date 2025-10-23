Un cunoscut strateg israelian, avertisment despre un nou război mondial. „Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale”

Un cunoscut strateg israelian a lansat un avertisment îngrijorător privind riscul unui nou război mondial, subliniind că asistăm la o confruntare globală între democrațiile liberale și regimurile autoritare radicale. Într-un interviu recent, el a subliniat că aceste regimuri nu doar că amenință stabilitatea regională, dar pun în pericol și ordinea internațională bazată pe norme și principii democratice.

Ce spune un strateg israelian despre un nou război mondial

Strategul a evidențiat că, în fața acestei provocări globale, democrațiile trebuie să rămână unite și să adopte o abordare coerentă și fermă pentru a contracara expansiunea influenței regimurilor autoritare. El a subliniat importanța consolidării alianțelor internaționale și a promovării valorilor democratice ca fundament al securității globale.

Întrebat despre posibilitatea escaladării conflictelor până la izbucnirea unui nou război mondial, specialistul a spus:

„Da, este cât se poate de posibil, dar nu este un deznodământ inevitabil. Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale — Rusia, Iran, Coreea de Nord și proxy lor. Aceste regimuri exploatează slăbiciunea și indecizia Occidentului. Singura cale de a preveni un conflict global mai amplu este unitatea între națiunile libere și stabilirea unei descurajări credibile. Slăbiciunea invită războiul, forța îl previne”, a spus acesta, potrivit Adevărul.

În contextul actual, marcat de conflicte regionale și tensiuni geopolitice, avertismentul acestui strateg israelian subliniază necesitatea unei vigilențe sporite și a unei reacții coordonate din partea comunității internaționale pentru a preveni escaladarea în conflicte de amploare globală.

Acest mesaj servește drept apel la acțiune pentru liderii democrațiilor lumii, îndemnându-i să își reafirme angajamentul față de principiile fundamentale ale libertății și drepturilor omului, esențiale pentru menținerea păcii și stabilității în fața provocărilor actuale.