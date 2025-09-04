Un copil român de şase ani, răpit din Bucureşti şi dus în Italia, la ordinul tatălui său, fost soldat american. Ce spune mama copilului

Un băiat român de doar șase ani a ajuns în centrul unui scandal internațional, după ce a fost luat din București și dus în Italia de către tatăl său, fost soldat american. Mama copilului acuză că micuțul a fost răpit, în timp ce tatăl susține că a acționat în baza unei decizii judecătorești. Cazul a stârnit numeroase controverse și a atras atenția presei italiene.

Momentul răpirii, surprins de camere

Potrivit publicației Corriere della Sera, incidentul s-a produs în vara anului trecut, când tatăl a pus la cale o operațiune amplă pentru a-și duce copilul în Italia.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe bărbat cum îl ia pe copil în brațe și fuge, urmat de mama acestuia. Pentru a-și duce planul la bun sfârșit, fostul soldat american ar fi apelat la un veteran britanic specializat în ”recuperarea copiilor”, la o agenție de detectivi particulari și chiar la un instructor de zbor.

Operațiunea ar fi costat 40.000 de euro. Băiatul ar fi fost dus mai întâi cu mașina până în Bulgaria, iar de acolo, transportat cu un avion privat în Italia. De atunci, copilul locuiește cu tatăl său și cu noua parteneră de viață a acestuia.

Mama reclamă o răpire

Mama copilului, o româncă stabilită anterior în Italia, spune că băiatul i-a fost luat cu forța. Femeia susține că s-a întors în România din rațiuni financiare, după divorț, și că instanța italiană i-a dat câștig de cauză.

”Decizia a fost ca băiatul să rămână cu mine, în casa în care locuiam împreună. După divorț, am fost evacuată, dar hotărârea judecătorească era clară: copilul rămâne cu mine”, a povestit aceasta.

Mama afirmă că acum are dreptul să își vadă copilul doar prin apeluri video și o dată pe săptămână, în prezența asistenților sociali. Ea acuză că viața i-a fost dată peste cap și că luptă pentru a-și recupera fiul.

Tatăl invocă o decizie diferită

De partea cealaltă, tatăl invocă o altă decizie a tribunalului italian, care i-ar fi acordat custodia exclusivă. Bărbatul insistă că acțiunile sale nu au fost ilegale și că și-a dorit doar să fie alături de copil.

Între cele două hotărâri judecătorești contradictorii, băiatul de șase ani rămâne prins într-o dispută juridică și emoțională între părinți.