Un copil de 9 ani și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Intervin două elicoptere SMURD

07 aug. 2025 | 17:23
Incident grav in Sibiu: un barbat si un copil de 9 ani s-au electrocutat intr-o piscina gonflabila

Tragedie în județul Sibiu, unde un copil și un bărbat au intrat în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină gonflabilă. Incidentul a avut loc în localitatea Cârța, joi după-amiază. La fața locului s-au mobilizat echipaje ISU, SAJ și două elicoptere SMURD.

Un moment de distracție s-a transformat în coșmar: copil și bărbat electrocutați în piscină, la Sibiu

Incidentul grav s-a produs în localitatea Cârța, din județul Sibiu, acolo unde, potrivit autorităților, un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă. Din primele date, cei doi – cetățeni străini – ar fi suferit șocul electric în timp ce se aflau sau ieșeau din bazinul de plastic umplut cu apă.

”Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină.

Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu, potrivit News.ro.

Resuscitare contracronometru

În urma apelului la 112, autoritățile au intervenit în forță. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenție, una de stingere, două ambulanțe SAJ și, în sprijin aerian, două elicoptere SMURD – unul de la Brașov și celălalt de la Târgu Mureș.

”Din primele informaţii, bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă.

În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.

Cauzele, în curs de investigare

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească în ce condiții s-a produs incidentul. Una dintre ipoteze este că instalația electrică folosită în apropierea piscinei nu a fost izolată corespunzător. Nu este clar dacă cei doi au intrat în contact cu un cablu defect sau dacă apa a condus curentul de la un aparat aflat în funcțiune.

Autoritățile locale continuă cercetările pentru a stabili responsabilitățile, iar starea celor două victime rămâne critică. În funcție de evoluția medicală, vor fi luate și eventuale măsuri legale.

