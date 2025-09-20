Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 4 în Chiajna. A aterizat pe parbrizul unei mașini parcate

Ultima ora
20 sept. 2025 | 11:16
de Ana Ionescu

Un incident grav a avut loc în cartierul Militari din Chiajna, unde o fetiță de doar trei ani a căzut de la etajul patru al unui bloc. Micuța a aterizat pe parbrizul unei mașini parcate, impactul fiind extrem de violent.

Potrivit surselor Observator, copila se afla în bucătărie împreună cu bunica sa. Femeia a ieșit pentru câteva clipe, moment în care fetița s-a urcat pe fereastră și a căzut în gol.

Copilul a ajuns de urgență la spital

Martorii, șocați de cele întâmplate, au urcat copilul într-o mașină și l-au dus de urgență la spital. La sosire, fetița era inconștientă, dar prezenta semne vitale. Conform acelorași surse, în prezent se află în stare stabilă.

Cazuri similare în ultima perioadă

Nu este primul incident de acest fel. La începutul lunii august, un alt copil de aproximativ trei ani a căzut de la etajul al treilea al unui bloc din Câmpulung, județul Argeș. Accidentul s-a petrecut pe strada General Simonescu. Micuțul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, fiind conștient în momentul intervenției.

Astfel de evenimente readuc în atenție necesitatea măsurilor de protecție în locuințe, în special în apartamentele situate la etajele superioare, unde riscul de accidente este extrem de ridicat.

