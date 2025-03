Un colos industrial românesc a renăscut. Din insolvență, compania veche de aproape un secol a bifat primul an pe profit de milioane de euro

După șase ani în care s-a confruntat cu mari dificultăți financiare, un colos industrial românesc a renăscut prin propria cenușă. Din insolvență, compania veche de aproape un secol a bifat primul an pe profit de milioane de euro.

Hidroconstrucția, cel mai important constructor român din sectorul hidroenergiei, a raportat un profit de peste 3,1 milioane de euro în 2024, marcând primul an pe profit din 2019. Compania, aflată în insolvență, a distribuit anul trecut peste 16 milioane de euro creditorilor, dintre care 10,7 milioane de euro provenind din valorificarea activelor și 5,3 milioane de euro din activitatea operațională curentă.

În cadrul procedurii de insolvență, astfel de plăți sunt realizate, în mod obișnuit, atunci când firmele se află fie în proces de reorganizare, fie în faliment, explică reprezentanții administratorului judiciar.

„Datorită medierii cu succes a negocierilor între societatea debitoare, acţionarul investitor şi băncile finanţatoare, am reuşit să propunem măsuri de protecţie a creanţelor garantate şi distribuiri din sumele încasate din contractele în derulare şi asupra cărora băncile aveau constituite garanţii. Astfel, am distribuit creditorilor sume relevante în timp ce Hidroconstrucţia se afla abia în perioada de observaţie. În plus, compania a închis anul 2024 pe profit – deci ne-am asigurat o bază solidă pentru restructurare, a declarat Adrian Lotrean, fondator al Infinexa, administrator judiciar al companiei Hidroconstrucţia S.A., potrivit News.ro.