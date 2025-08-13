Un clip cu 29 de perechi de nași la o nuntă a devenit viral pe rețelele sociale. Este bine să ai atâția părinți spirituali? Ce spun preoții

O nuntă cu un alai impresionant de nași a captat atenția internauților după ce un clip video a devenit viral pe rețelele sociale. Mirii au avut nu mai puțin de 29 de perechi de nași, ceea ce a stârnit atât uimire, cât și critici legate de exagerările din cadrul ceremoniei.

Nuntă spectaculoasă sau demonstrație de forță?

Imaginile filmate, probabil de un invitat, arată cum cele 29 de perechi de nași defilează spre altar, fiecare pereche fiind elegant îmbrăcată. Pentru unii, prezența acestora simbolizează legăturile puternice dintre miri și oamenii dragi din viața lor.

Pentru alții, numărul exagerat de nași a părut mai degrabă o demonstrație de statut social și putere financiară.Pe rețelele sociale, reacțiile au fost împărțite. Mulți au apreciat gestul mirilor, considerând că este o dovadă a prieteniilor solide și a relațiilor trainice.

Alții au ironizat situația, comentând: ”Cu atâția nași, sigur mirii nu mai trebuie să-și facă griji pentru darul de nuntă” sau ”Au făcut echipă de fotbal și rezerve”.

Indiferent de interpretări, nunta a devenit un eveniment de referință în mediul online, stârnind discuții despre limitele tradițiilor și tendința unor evenimente de a se transforma în adevărate spectacole de opulență.

Câte perechi de nași sunt recomandate?

Întrebarea care apare firește este: câte perechi de nași poate avea un cuplu la nuntă? Părintele Calistrat Chifan a oferit un răspuns clar în emisiunea BZI LIVE:

”Să vă explic un lucru. Invitați poți să ai și o mie, să-ți vină numai sau să ai prieteni, să aibă cine îți veni, asta nu-i problemă. Dar problema se pune din alt fel. Din punctul de vedere al nașilor e o problemă de ordin spiritual. Mai corect și mai îngăduitor și mai permis de Biserică și mai adevărat este așa. Poate mireasa are pe cineva drag și vrea să îi fie naș și atunci poate să fie cineva din partea ei, poate băiatul are pe cineva drag și vrea neapărat să-i fie și atunci este din partea lui. Și nu e nicio problemă. Când se exagerează, cum e și în pareta Bucovinei, de unde vin eu, acolo problemele se complică. Acolo știți cum fac? 10 nași, 12 nași, 15 nași, 20 de nași. Am participat la nuntă de fițe, de fudulie se numea atunci, cu 25 de nași. Ei, închipuiți-vă, că copiii acelor nași, toți cumătrii între ei se vor căsători. Ce încrengături de rudenie spirituală se fac acolo și ce nenorociri pot coborî în timp, că acolo tot satu-i neam.”

Tradiție versus spectacol

Evenimentul cu 29 de perechi de nași ridică întrebări legate de echilibrul între tradiție și spectacol. În timp ce unii văd în acest gest o manifestare a legăturilor personale și a afecțiunii, alții îl consideră o exagerare care poate submina semnificația spirituală a ceremoniei.

Astfel, nunta rămâne un exemplu perfect al modului în care tradițiile românești evoluează și se adaptează în contextul contemporan, unde dorința de a impresiona și de a atrage atenția uneori depășește normele inițiale ale Bisericii și ale comunității.