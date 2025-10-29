Un brutar celebru explică de ce nu trebuie să ții pâinea în frigider: „Se strică mai repede decât crezi”

Puțini oameni își pot imagina masa fără o felie de pâine proaspătă, însă modul în care aceasta este păstrată face adesea diferența între un produs gustos și unul fără viață. Deși frigiderul pare o soluție sigură pentru conservarea alimentelor, experții în panificație avertizează că, în cazul pâinii, efectul este exact invers. Un celebru brutar britanic a explicat de ce această greșeală comună duce la pierderea rapidă a prospețimii și la uscarea completă a miezului.

Paul Hollywood explică de ce frigiderul strică pâinea mai repede

Celebrul brutar britanic Paul Hollywood, cunoscut din emisiunea „The Great British Bake Off”, atrage atenția că păstrarea pâinii în frigider este una dintre cele mai mari greșeli din bucătărie. Potrivit acestuia, aerul rece favorizează procesul de uscare a miezului, făcând ca produsul să-și piardă textura și gustul mult mai repede decât dacă ar fi păstrat la temperatura camerei.

„Aerul rece extrage umiditatea din pâine, iar aceasta își pierde textura și prospețimea într-un timp mult mai scurt”, a explicat Hollywood, supranumit „regele patiseriei britanice”.

Specialistul spune că frigiderul accelerează procesul natural prin care amidonul din pâine își schimbă structura, transformând produsul într-unul tare și fără savoare.

Cum recomandă specialiștii să fie păstrată pâinea

Pentru cei care vor ca pâinea să rămână proaspătă cât mai mult timp, Paul Hollywood recomandă câteva soluții simple, dar eficiente. Dacă urmează să fie consumată în aceeași zi, cel mai bine este să fie păstrată într-o pungă de hârtie, pe blatul de bucătărie. Acest mod de depozitare permite circulația aerului, dar previne uscarea excesivă.

Pentru păstrarea pe o perioadă mai lungă, de câteva zile, brutarul recomandă învelirea pâinii în folie de plastic sau aluminiu. Aceasta creează o barieră împotriva aerului rece și menține umiditatea naturală a miezului. Totuși, cea mai sigură metodă rămâne congelarea, o soluție care oprește complet procesul de învechire până în momentul decongelării.

De ce se învechește pâinea: explicația științifică a procesului

Un alt brutar renumit, americanul Peter Reinhart, confirmă afirmațiile lui Hollywood și oferă o explicație detaliată pentru fenomenul de învechire. Potrivit acestuia, retrogradarea amidonului este cauza principală pentru care pâinea își pierde prospețimea.

„Depozitarea pâinii cu coajă crocantă este foarte diferită de depozitarea pâinii moi feliate. Pâinea cu coajă, care conține puțină sau deloc grăsime, își va pierde crocantul în câteva ore din cauza «retrogradării amidonului»”, a explicat Reinhart.

El susține că amidonul din miezul proaspăt copt se cristalizează odată cu scăderea temperaturii, iar frigiderul grăbește acest proces. Rezultatul este o pâine tare, fadă și lipsită de mirosul specific celei abia scoase din cuptor.

Cum poți readuce prospețimea unei pâini vechi

Chiar dacă procesul de învechire nu poate fi oprit complet, pâinea uscată poate fi revitalizată temporar, afirmă Reinhart. Tot ce trebuie făcut este să fie introdusă în cuptor, preîncălzit la 220°C, pentru patru-cinci minute.

„Acest proces va regelatiniza amidonul și va readuce crocănțimea cojii”, spune brutarul american.

Totuși, avertizează el, pâinea trebuie consumată imediat după ce este scoasă din cuptor, pentru că odată ce se răcește, textura uscată revine.

În cazul în care pâinea nu poate fi consumată rapid, Reinhart recomandă congelarea. După ce este scoasă din congelator, aceasta ar trebui lăsată circa două ore la temperatura camerei, apoi reîncălzită câteva minute pentru a-și recăpăta aroma și moliciunea.

Deși frigiderul pare soluția perfectă pentru a prelungi viața alimentelor, pâinea este o excepție clară. Experții în panificație avertizează că temperaturile scăzute îi distrug structura și îi fură aroma specifică. Pentru a te bucura cât mai mult de gustul ei autentic, evită frigiderul și alege fie congelarea, fie păstrarea la temperatura camerei în condiții potrivite.