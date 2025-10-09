Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 17:27
de Daoud Andra

Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”

Vacanțe și turism
Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”
FOTO: Freepik

Unul dintre cei mai cunoscuți exploratori ai lumii moderne, Drew Binsky, în vârstă de 34 de ani, a vizitat toate cele 197 de țări recunoscute la nivel internațional. În ultimul deceniu, el și-a documentat fiecare aventură pe canalul său de YouTube, unde are peste 5,7 milioane de abonați și mai mult de un miliard de vizualizări. Într-un clip devenit viral, intitulat „Top cinci locuri în care m-am simțit cel mai nesigur ca turist”, Binsky a povestit care a fost destinația în care s-a simțit cel mai aproape de pericolul real.

„Cel mai periculos loc în care am fost vreodată”

Bloggerul american a declarat că Mogadishu, capitala Somaliei, a fost de departe cea mai înfricoșătoare experiență din toate călătoriile sale. „Acolo mi-a fost cu adevărat frică. Este un loc mizerabil, fără reguli, fără legi”, a spus el, explicând că gruparea Al-Shabab, o ramură a rețelei teroriste Al-Qaeda, controlează o mare parte din oraș.

„De fiecare dată când ieși din hotel, trebuie să ai o coloană de mașini în față și în spate, fiecare cu militari înarmați, purtând veste antiglonț și arme AK-47. Practic, ți se curăță drumul ca să poți merge mai departe. E un loc în care îți simți viața în pericol la fiecare pas”, a povestit el.

Pe lângă Somalia, Drew Binsky a enumerat încă patru destinații în care s-a simțit vulnerabil: Conakry (Guineea), Kandahar (Afganistan), Port-au-Prince (Haiti) și Tripoli (Libia).

Despre Conakry, capitala Guineei, el spune că a fost „cel mai neplăcut loc din Africa de Vest”. A reușit să se plimbe doar zece minute prin oraș înainte de a fi oprit de polițiști. „Totul era un haos total. Am prins chiar o tentativă de lovitură de stat. Atmosfera era ostilă, iar orașul nu oferea nimic de făcut pentru un vizitator străin”, a relatat el.

În Kandahar, Afganistan, locul unde a luat naștere mișcarea talibană, atmosfera era „extrem de tensionată”. „Oriunde te uiți, vezi complexe mari, împrejmuite cu sârmă ghimpată. Poți simți aerul încărcat, e o tensiune greu de descris. Chiar dacă piețele sunt interesante și pline de tradiție, mereu simți nevoia să te uiți peste umăr”, a spus Binsky.

„Haiti a fost pur și simplu haos total”

Despre Port-au-Prince, capitala statului Haiti, călătorul povestește că a intrat din greșeală într-o zonă controlată de bande înarmate, aflată în apropierea aeroportului. „Ghidul mi-a spus să pun camera jos, să nu filmez. Erau oameni cu arme în buzunare, care controlau totul. Am fost nevoit să le dau bani ca să pot pleca de acolo. A fost o experiență de coșmar”, a mărturisit el.

Ultima destinație periculoasă de pe listă este Tripoli, capitala Libiei, unde Binsky a ajuns în 2018. „Adormeam în sunetul bombelor, iar patul îmi vibra la fiecare explozie. Personalul hotelului îmi spunea că se întâmplă la câțiva kilometri, ca și cum ar fi ceva obișnuit”, povestește el.

Totuși, Binsky a adăugat că, în ultimii ani, Libia pare mai sigură: „Am auzit că acum e mai liniștită, fără război civil. Mi-ar plăcea să revin acolo într-o zi.”

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede
Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede
EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming
EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Playtech Știri
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Playtech Știri
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...