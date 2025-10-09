Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”

Unul dintre cei mai cunoscuți exploratori ai lumii moderne, Drew Binsky, în vârstă de 34 de ani, a vizitat toate cele 197 de țări recunoscute la nivel internațional. În ultimul deceniu, el și-a documentat fiecare aventură pe canalul său de YouTube, unde are peste 5,7 milioane de abonați și mai mult de un miliard de vizualizări. Într-un clip devenit viral, intitulat „Top cinci locuri în care m-am simțit cel mai nesigur ca turist”, Binsky a povestit care a fost destinația în care s-a simțit cel mai aproape de pericolul real.

„Cel mai periculos loc în care am fost vreodată”

Bloggerul american a declarat că Mogadishu, capitala Somaliei, a fost de departe cea mai înfricoșătoare experiență din toate călătoriile sale. „Acolo mi-a fost cu adevărat frică. Este un loc mizerabil, fără reguli, fără legi”, a spus el, explicând că gruparea Al-Shabab, o ramură a rețelei teroriste Al-Qaeda, controlează o mare parte din oraș.

„De fiecare dată când ieși din hotel, trebuie să ai o coloană de mașini în față și în spate, fiecare cu militari înarmați, purtând veste antiglonț și arme AK-47. Practic, ți se curăță drumul ca să poți merge mai departe. E un loc în care îți simți viața în pericol la fiecare pas”, a povestit el.

Pe lângă Somalia, Drew Binsky a enumerat încă patru destinații în care s-a simțit vulnerabil: Conakry (Guineea), Kandahar (Afganistan), Port-au-Prince (Haiti) și Tripoli (Libia).

Despre Conakry, capitala Guineei, el spune că a fost „cel mai neplăcut loc din Africa de Vest”. A reușit să se plimbe doar zece minute prin oraș înainte de a fi oprit de polițiști. „Totul era un haos total. Am prins chiar o tentativă de lovitură de stat. Atmosfera era ostilă, iar orașul nu oferea nimic de făcut pentru un vizitator străin”, a relatat el.

În Kandahar, Afganistan, locul unde a luat naștere mișcarea talibană, atmosfera era „extrem de tensionată”. „Oriunde te uiți, vezi complexe mari, împrejmuite cu sârmă ghimpată. Poți simți aerul încărcat, e o tensiune greu de descris. Chiar dacă piețele sunt interesante și pline de tradiție, mereu simți nevoia să te uiți peste umăr”, a spus Binsky.

„Haiti a fost pur și simplu haos total”

Despre Port-au-Prince, capitala statului Haiti, călătorul povestește că a intrat din greșeală într-o zonă controlată de bande înarmate, aflată în apropierea aeroportului. „Ghidul mi-a spus să pun camera jos, să nu filmez. Erau oameni cu arme în buzunare, care controlau totul. Am fost nevoit să le dau bani ca să pot pleca de acolo. A fost o experiență de coșmar”, a mărturisit el.

Ultima destinație periculoasă de pe listă este Tripoli, capitala Libiei, unde Binsky a ajuns în 2018. „Adormeam în sunetul bombelor, iar patul îmi vibra la fiecare explozie. Personalul hotelului îmi spunea că se întâmplă la câțiva kilometri, ca și cum ar fi ceva obișnuit”, povestește el.

Totuși, Binsky a adăugat că, în ultimii ani, Libia pare mai sigură: „Am auzit că acum e mai liniștită, fără război civil. Mi-ar plăcea să revin acolo într-o zi.”