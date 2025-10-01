Ultima ora
Un bloc de locuințe din New York uriaș s-a prăbușit parțial. Pompierii caută supraviețuitori
01 oct. 2025 | 18:54
de Badea Violeta

SUA
Un bloc urias din New York s-a prabusit partial. Sursa foto: Profimedia

Un incident major a zguduit miercuri dimineață cartierul Bronx din New York, când o parte dintr-un bloc-turn de locuințe sociale s-a prăbușit. Colțul afectat al clădirii s-a transformat într-un morman de dărâmături, cu aparate de aer condiționat smulse din ferestre și cărămizi împrăștiate în jur. Filmările realizate de martori surprind un nor dens de praf ridicându-se imediat după prăbușire, produsă în jurul orei 8:10.

Un imens bloc de locuințe din New York s-a prăbușit parțial

Primele date furnizate de autorități indică o posibilă explozie de gaz care ar fi provocat prăbușirea unui puț de incinerare într-o clădire cu 20 de etaje din Mitchel Houses. Departamentul de Pompieri a precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime și că apartamentele nu au fost afectate.

”O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă și amploarea pagubelor, dincolo de avariile vizibile la coșul de fum”, a transmis Autoritatea pentru Locuințe a orașului, potrivit Alabama.com.

La fața locului au intervenit imediat pompieri, reprezentanți ai primăriei și ai companiei de utilități Con Edison, iar zona a fost securizată. Poliția newyorkeză a confirmat că a primit apeluri la 911 imediat după incident și că ofițerii au constatat prăbușirea parțială. Primarul Eric Adams a declarat că este informat permanent cu privire la evoluția situației și a îndemnat locuitorii să evite zona.

Clădiri ridicate în anii ’40–’60, încă marcate de deficiențe

Puțurile de incinerare, folosite în trecut pentru arderea gunoaielor, au fost în mare parte înlocuite de compactoare, însă multe clădiri ridicate între anii ’40 și ’60, administrate de NYCHA, cea mai mare autoritate pentru locuințe din SUA, încă le păstrează.

Locatarii acestor imobile se confruntă de zeci de ani cu probleme persistente, precum rozătoare, mucegai și defecțiuni repetate la încălzire și apă caldă.

Pentru mulți dintre ei, traiul într-un astfel de bloc a devenit o luptă zilnică pentru condiții decente, iar nemulțumirile au fost adesea ignorate de autorități.

Realitatea acestor clădiri vechi scoate la iveală contrastul dur dintre fațada modernă a New York-ului și problemele ascunse din cartierele sociale.

Echipele de salvare caută în continuare supraviețuitori printre dărâmături

Prăbușirea din această dimineață readuce în prim-plan condițiile dificile de locuit din anumite zone ale orașului și subliniază necesitatea unei supravegheri stricte și a intervențiilor rapide pentru siguranța locatarilor.

Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori între ruinele fumegânde, iar zona afectată rămâne complet închisă publicului.

