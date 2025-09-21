Ultima ora
21 sept. 2025 | 10:17
de Ana Ionescu

Social
Un bărbat înarmat a încercat să intre în vila fraților Tate din Voluntari. Incidentul, transmis live pe internet
Vila fraților Tate, scena unui nou incident tensionat FOTO: Arhiva

Sâmbătă seara, locuința fraților Andrew și Tristan Tate din Voluntari a fost scena unui nou incident tensionat. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietate, în timp ce transmitea totul în direct pe rețelele sociale.

Frații Tate au afirmat că au apelat imediat la numărul de urgență 112, însă poliția ar fi ajuns cu întârziere. Autoritățile contrazic însă această versiune.

Bărbatul flutura pistolul în fața porții fraților Tate

În seara de 20 septembrie, un individ de 45 de ani, înarmat cu un pistol de tip airsoft, a fost ridicat de polițiști în apropierea reședinței din Voluntari. Deși arma era neletală, imaginile transmise live, în care bărbatul flutura pistolul în fața porții, au creat panică printre urmăritorii săi și au stârnit reacții imediate.

Potrivit unui comunicat transmis de familia Tate, intrusul a fost imobilizat de echipa privată de securitate, care ar fi intervenit rapid.

„Echipa noastră de securitate a neutralizat amenințarea. Este alarmant că poliția nu a ajuns nici după zece minute de la apel”, au transmis aceștia.

Cine a sunat la 112

Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov susține însă că primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 21:43, și nu la 20:50, așa cum declară frații Tate. Mai mult, apelul nu ar fi fost făcut de aceștia, ci de o persoană care urmărea transmisiunea live.

„Polițiștii din Voluntari au intervenit imediat și au găsit un bărbat de 45 de ani cu o armă de tip airsoft asupra sa. Acesta a fost reținut și se fac verificări pentru stabilirea măsurilor legale”, au precizat autoritățile.

Alte incidente la vila Tate

Frații Tate, care se află în continuare sub control judiciar într-un dosar de trafic de persoane și viol, atrag frecvent atenția prin incidentele din jurul locuinței lor din Voluntari. În iunie, un muncitor a fost atacat și rănit de un bărbat care intrase neinvitat pe proprietate, agresorul fiind atunci arestat.

