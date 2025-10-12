Un bărbat din Ilfov a aflat că e mort în acte de 20 de ani: „Doar la taxe mai trăiesc”

În România, birocrația reușește uneori să atingă cote greu de imaginat. Este și cazul unui bărbat din Ilfov care, deși trăiește de aproape șase decenii, a descoperit recent că pentru autorități este „mort” de 20 de ani. Povestea sa a devenit simbolul absurdului administrativ din sistemul românesc, unde o simplă greșeală de transcriere i-a blocat accesul la o viață normală.

A aflat de la primărie că a murit în 2004

Ion Dumitru, locuitor al comunei Vidra, a aflat de „moartea” sa în cel mai neașteptat mod. În momentul în care a mers la primărie pentru a solicita un duplicat după certificatul de naștere pierdut, funcționarii i-au comunicat că figurează decedat din anul 2004.

„La taxe sunt viu. În partea cealaltă sunt mort”, a spus bărbatul, uimit de absurditatea situației.

Funcționarul de la Primăria Vidra i-a explicat că o greșeală birocratică este, cel mai probabil, motivul pentru care numele său apare în registrul de decese.

„E posibil să opereze greșit. În loc să opereze decesul la tată, apare la fiu”, a precizat un angajat al instituției.

Cum a ajuns o greșeală să-i schimbe viața

Potrivit documentelor oficiale, „Primăria Vidra, Compartimentul de Stare Civilă, a trimis comunicare (…) cu mențiunea că domnul DUMITRU ION a decedat la data de 04.06.2004”.

Această înregistrare falsă îl împiedică acum pe bărbat să-și refacă actele de identitate.

Pentru a obține duplicatul certificatului de naștere, Ion Dumitru trebuie să prezinte o dovadă ștampilată de primăria Vidra-Ilfov care să ateste că este viu. Fără acest document, nu poate solicita alte acte și, implicit, nu poate să se angajeze.

„Nu mă angajează nimeni fără certificat. Am umblat peste tot, a zis că nu se poate angaja fără certificat de naștere. Nu am cum să mă angajez”, a explicat bărbatul, care se vede blocat într-un cerc vicios birocratic din care pare imposibil să iasă.

Soluția: instanța

Pentru a-și recăpăta drepturile legale, Ion Dumitru a decis să angajeze un avocat și să se adreseze instanței. Ofițerul de stare civilă i-a confirmat că doar o hotărâre judecătorească poate anula mențiunea de deces.

„Ofițerul de stare civilă de acolo i-a spus clar că ar trebui să meargă în instanță pentru anularea mențiunii”, a declarat un angajat al primăriei.

Avocatul său, Cătălin Crăcinescu, a explicat că este vorba despre o eroare umană, survenită în momentul transcrierii datelor dintr-un registru vechi într-unul nou.

„Este o eroare umană de transcriere din registrul vechi în registrul nou. O să dureze 4-5 ani de zile să constatăm pe cale contencioasă faptul că acel certificat de deces este eliberat cu încălcarea prevederilor legale, mi se pare o situație absurdă”, a spus acesta.

Un om viu care trebuie să dovedească că trăiește

Pe lângă dificultățile administrative, cazul ridică întrebări serioase despre funcționarea sistemului de evidență a populației. Situația lui Ion Dumitru scoate la iveală cât de vulnerabile pot fi registrele oficiale atunci când o simplă eroare umană devine literă de lege.

Omul care „a murit” din greșeală se gândește acum să ceară statului despăgubiri pentru prejudiciile morale și materiale suferite. Până atunci însă, lupta lui continuă, între instituții, ștampile și formulare care nu recunosc ceea ce este evident: faptul că trăiește.